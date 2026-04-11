O Atlético de Madrid volta a fazer o que sempre faz após o confronto com o Barcelona

O Atlético de Madrid repetiu o que já é habitual após o confronto com o rival Barcelona na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Atlético de Madrid venceu o Barcelona, seu anfitrião, na última quarta-feira, por 2 a 0, no estádio Spotify Camp Nou.
Apesar do ânimo elevado do Atlético de Madrid após a vitória sobre o Barça, o time sofreu uma derrota surpreendente na noite de sábado, diante do Sevilla, por 1 a 2, na 31ª rodada da La Liga.
O Atlético de Madrid havia enfrentado o Barcelona na 19ª rodada da La Liga, no dia 2 de dezembro passado, e a partida terminou com a vitória do Barça por 3 a 1.
Após o confronto com o Barcelona, o Atlético de Madrid sofreu uma derrota na La Liga contra o Athletic de Bilbao, por 1 a 0.
O Atlético de Madrid ocupa a quarta posição na tabela da La Liga, com 57 pontos.