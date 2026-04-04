O Atlético de Madrid rejeita a proposta do Barcelona por Álvarez

Os dirigentes do Barcelona estão cientes de que a contratação de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante a próxima janela de transferências de verão, não será nada fácil.

Álvarez se destaca pela velocidade, mobilidade constante e capacidade de finalização, o que o torna perfeito para o esquema de jogo adotado por Hansi Flick, técnico do Barça.

O jornal “Sport” informou que o Barcelona planeja fechar uma troca com o Atlético para conseguir Álvarez.

O Barcelona busca convencer o Atlético de Madrid a aceitar uma quantia em dinheiro, além de Marc Casado ou Ferran Torres, para permitir a saída de Álvarez para o Barça.

O jornal destacou que “o Atlético de Madrid informou ao entorno de Álvarez que não aceitará qualquer redução, mesmo com a inclusão de jogadores, e que a transação deve ser direta e líquida, no valor de até 100 milhões de euros”.

Nestas circunstâncias, o Barcelona não considera que a transação seja viável ou benéfica para o clube catalão, tendo em vista os grandes riscos decorrentes de um investimento de tal magnitude.

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