O Atlético de Madrid perde dois dos seus principais jogadores antes do confronto contra o Barcelona

Em um clima de tensão latente que antecede os grandes confrontos, o Atlético de Madrid sofreu um duplo golpe antes de um confronto decisivo que pode definir grande parte do rumo de sua temporada.

O clube anunciou, nesta quarta-feira, que dois de seus jogadores importantes se lesionaram após o fim da pausa para os jogos internacionais: o americano Johnny Cardoso e o norueguês Alexander Sørloth.

O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid no dia 4 de abril pela La Liga, após o fim da pausa internacional, e os dois times se enfrentarão novamente nos dias 8 e 14 do mesmo mês, nas partidas de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid esclareceu, em comunicado oficial, que Cardoso sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a partida da seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica, tendo deixado o campo no intervalo. Espera-se que o jogador inicie um programa de reabilitação nos próximos dias.

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É certo que Cardoso ficará de fora do confronto contra o Barcelona na La Liga devido à suspensão, enquanto pairam grandes dúvidas sobre sua capacidade de se recuperar a tempo para a partida da Liga dos Campeões contra o time catalão.

Já Alexander Sørloth sofreu uma lesão na região da cabeça durante a partida da seleção da Noruega contra a Suíça e precisou levar vários pontos, enquanto o jogador será submetido a exames médicos detalhados para determinar a gravidade da lesão e o tempo de afastamento.

A lesão de Sorloth lança dúvidas sobre sua participação no confronto contra o Barcelona pela La Liga no próximo sábado, devido à aplicação do protocolo de concussão, que normalmente impõe uma ausência de 7 a 10 dias. Apesar disso, ainda há a possibilidade de ele se recuperar a tempo para as partidas da Liga dos Campeões, dependendo da evolução de seu quadro.

Vale lembrar que o Atlético de Madrid se prepara para enfrentar o Barcelona em três partidas decisivas em apenas dez dias, incluindo um confronto na La Liga e as partidas de ida e volta da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição na tabela da La Liga, com 57 pontos, apenas um ponto atrás do Villarreal, terceiro colocado. Por outro lado, o Barcelona lidera a classificação com 73 pontos, quatro pontos à frente do Real Madrid, segundo colocado.

Essas lesões ocorrem em um momento extremamente delicado para a equipe do técnico Diego Simeone, que precisa de todos os seus titulares em uma das fases mais difíceis da temporada.