Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Hansi Flick and Simeonegemini
Traduzido por

O Atlético de Madrid não é o Aston Villa: Flick vai brincar com fogo novamente diante de Simeone no confronto da La Liga?

Especiais e Opinião
Análises
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
H. Flick
D. Simeone
Espanha
England
Alemanha
Argentina

Liderança nacional sob ameaça

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O Barcelona conquistou uma vitória importante nesta terça-feira sobre o visitante Aston Villa, pelo placar de 3 a 0, voltando ao caminho das vitórias na Liga dos Campeões da Europa.

A partida foi disputada no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, levando o Barça a alcançar os nove pontos e avançar para a vice-liderança.

O Barça havia perdido na rodada passada para o Paris Saint-Germain, pelo placar de 4 a 2, mas voltou hoje e conquistou a terceira vitória, elevando sua pontuação para 9 pontos.

Flick usa a arma da pressão alta

A partida contou com o alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, apostando na pressão alta diante do Aston Villa desde o início do confronto.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Flick se apoiou nisso no quarteto ofensivo formado por Raphinha, Lamine Yamal, Gordon e Fermín López, e até Pedri e Rodri participaram da pressão também.

Essa arma poderosa funcionou com força nos primeiros minutos e provocou um erro grave na defesa do Aston Villa, aproveitado por Lamine Yamal para marcar o primeiro gol.

Depois disso, os erros se repetiram ao longo da partida, embora tenham diminuído no segundo tempo, após as tentativas de Unai Emery, técnico do Aston Villa, de ajustar a situação de sua equipe.

 Durante toda a partida, a pressão dos jogadores do Barcelona sobre o Aston Villa diante de seu gol foi produtiva, surgindo muitas chances para o Barça, que conseguia recuperar a bola em razão do fechamento dos espaços, ou forçava o adversário em muitos momentos a afastar a bola para frente por medo de perdê-la em zonas de perigo.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLAGetty Images

O outro lado do plano de Flick

Apesar do sucesso ofensivo do plano de Flick, ele causou grandes problemas defensivos para o Barça, que sofreu ataques extremamente perigosos.

No primeiro tempo especificamente, a equipe inglesa teve 4 chances reais de marcar, em contra-ataques nos quais o Aston Villa aproveitou o avanço dos jogadores do Barça para pressionar pela frente, lançando contragolpes que chegaram ao gol de Joan García.

Não fosse o brilho de Joan García, o resultado da partida teria mudado. O site mundial "Sofascore" lhe deu uma avaliação que chegou a 8 pontos de 10, o que destaca o papel que ele desempenhou na partida de hoje.

No segundo tempo, as chances do Aston Villa diminuíram em comparação com o primeiro tempo, mas permaneceram perigosas, e a trave chegou a impedir um gol certo da equipe inglesa.

Joan García conseguiu sair com a rede sem ser vazada na partida de hoje, apesar dos ataques perigosos do Aston Villa.

 Esta é a primeira vez que o Barça não sofreu gol na Liga dos Campeões, após 18 partidas em que falhou em manter sua rede sem ser vazada.

Sinal de alerta antes do duelo com o Atlético de Madrid

O Barcelona terá um compromisso de fogo no próximo domingo, quando visitar o Atlético de Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, pelas competições de LaLiga.

O Barça lidera a classificação com 30 pontos, atrás dele o Atlético de Madrid com  28 pontos, e depois o Real Madrid em terceiro com 27 pontos.

O Barcelona certamente busca a vitória para manter o topo, que perderia caso fosse derrotado por seu vice-líder, podendo inclusive ficar empatado com seu rival Real Madrid ao final da rodada.

A partida contra o Aston Villa representa uma mensagem de advertência em tom severo para Hans Flick, que arriscará os pontos do duelo com o Atlético de Madrid caso jogue com o mesmo estilo que adotou esta noite.

Sabe-se que os contra-ataques rápidos e fulminantes são o estilo mais marcante na filosofia do técnico argentino Diego Simeone com o Atlético de Madrid.

E, se Simeone abre mão desse plano em algumas partidas, ele volta a ele nos grandes compromissos, para proteger sua defesa e tentar balançar a rede.

O Atlético de Madrid possui muitos jogadores de destaque em seu elenco, capazes de ameaçar o gol do Barcelona com força através dos contragolpes rápidos.

Espera-se que Simeone conte com jogadores como Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Alejandro Baena, Pablo Barrios e Sørloth, além da presença de Lookman e Kang-in Lee, na lista.

A maioria deles possui alta velocidade e grande qualidade técnica, o que colocaria o Barcelona em apuros caso os Rojiblancos tivessem a oportunidade de lançar contragolpes, como aconteceu esta noite com o Aston Villa.

Então, Flick vai ajustar sua forma de jogar diante do Atlético de Madrid ou vai arriscar apoiando-se no plano do confronto com o Aston Villa no aguardado duelo de LaLiga?

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google