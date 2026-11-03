O Atlético de Madrid não é o Aston Villa: Flick vai brincar com fogo novamente diante de Simeone no confronto da La Liga?

O Barcelona conquistou uma vitória importante nesta terça-feira sobre o visitante Aston Villa, pelo placar de 3 a 0, voltando ao caminho das vitórias na Liga dos Campeões da Europa.

A partida foi disputada no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, levando o Barça a alcançar os nove pontos e avançar para a vice-liderança.

O Barça havia perdido na rodada passada para o Paris Saint-Germain, pelo placar de 4 a 2, mas voltou hoje e conquistou a terceira vitória, elevando sua pontuação para 9 pontos.

Flick usa a arma da pressão alta

A partida contou com o alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, apostando na pressão alta diante do Aston Villa desde o início do confronto.

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Flick se apoiou nisso no quarteto ofensivo formado por Raphinha, Lamine Yamal, Gordon e Fermín López, e até Pedri e Rodri participaram da pressão também.

Essa arma poderosa funcionou com força nos primeiros minutos e provocou um erro grave na defesa do Aston Villa, aproveitado por Lamine Yamal para marcar o primeiro gol.

Depois disso, os erros se repetiram ao longo da partida, embora tenham diminuído no segundo tempo, após as tentativas de Unai Emery, técnico do Aston Villa, de ajustar a situação de sua equipe.

Durante toda a partida, a pressão dos jogadores do Barcelona sobre o Aston Villa diante de seu gol foi produtiva, surgindo muitas chances para o Barça, que conseguia recuperar a bola em razão do fechamento dos espaços, ou forçava o adversário em muitos momentos a afastar a bola para frente por medo de perdê-la em zonas de perigo.

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O outro lado do plano de Flick

Apesar do sucesso ofensivo do plano de Flick, ele causou grandes problemas defensivos para o Barça, que sofreu ataques extremamente perigosos.

No primeiro tempo especificamente, a equipe inglesa teve 4 chances reais de marcar, em contra-ataques nos quais o Aston Villa aproveitou o avanço dos jogadores do Barça para pressionar pela frente, lançando contragolpes que chegaram ao gol de Joan García.

Não fosse o brilho de Joan García, o resultado da partida teria mudado. O site mundial "Sofascore" lhe deu uma avaliação que chegou a 8 pontos de 10, o que destaca o papel que ele desempenhou na partida de hoje.

No segundo tempo, as chances do Aston Villa diminuíram em comparação com o primeiro tempo, mas permaneceram perigosas, e a trave chegou a impedir um gol certo da equipe inglesa.

Joan García conseguiu sair com a rede sem ser vazada na partida de hoje, apesar dos ataques perigosos do Aston Villa.

Esta é a primeira vez que o Barça não sofreu gol na Liga dos Campeões, após 18 partidas em que falhou em manter sua rede sem ser vazada.

Sinal de alerta antes do duelo com o Atlético de Madrid

O Barcelona terá um compromisso de fogo no próximo domingo, quando visitar o Atlético de Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, pelas competições de LaLiga.

O Barça lidera a classificação com 30 pontos, atrás dele o Atlético de Madrid com 28 pontos, e depois o Real Madrid em terceiro com 27 pontos.

O Barcelona certamente busca a vitória para manter o topo, que perderia caso fosse derrotado por seu vice-líder, podendo inclusive ficar empatado com seu rival Real Madrid ao final da rodada.

A partida contra o Aston Villa representa uma mensagem de advertência em tom severo para Hans Flick, que arriscará os pontos do duelo com o Atlético de Madrid caso jogue com o mesmo estilo que adotou esta noite.

Sabe-se que os contra-ataques rápidos e fulminantes são o estilo mais marcante na filosofia do técnico argentino Diego Simeone com o Atlético de Madrid.

E, se Simeone abre mão desse plano em algumas partidas, ele volta a ele nos grandes compromissos, para proteger sua defesa e tentar balançar a rede.

O Atlético de Madrid possui muitos jogadores de destaque em seu elenco, capazes de ameaçar o gol do Barcelona com força através dos contragolpes rápidos.

Espera-se que Simeone conte com jogadores como Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Alejandro Baena, Pablo Barrios e Sørloth, além da presença de Lookman e Kang-in Lee, na lista.

A maioria deles possui alta velocidade e grande qualidade técnica, o que colocaria o Barcelona em apuros caso os Rojiblancos tivessem a oportunidade de lançar contragolpes, como aconteceu esta noite com o Aston Villa.

Então, Flick vai ajustar sua forma de jogar diante do Atlético de Madrid ou vai arriscar apoiando-se no plano do confronto com o Aston Villa no aguardado duelo de LaLiga?