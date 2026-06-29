O Atlético de Madrid chega a um acordo para contratar o substituto de Griezmann, do Paris Saint-Germain

O Atlético de Madrid se prepara para dar início às suas atividades oficiais na janela de transferências de verão, e espera-se que anuncie duas contratações nos próximos dias.

De acordo com o jornal “Marca”, o clube madrilenho concluiu as contratações de Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) e Kang In Lee (Paris), para reforçar o elenco de Diego Simeone para a temporada 2026-2027.

Entre essas duas novas contratações, o talento de Kang In Lee se destaca especialmente. Tendo treinado na Espanha com o Valencia e jogado por vários clubes europeus, entre eles o Maiorca, o meio-campista ofensivo sul-coreano retorna à La Liga com grande ambição de se provar em uma função criativa no projeto do Atlético de Madrid, onde terá de compensar a grande ausência de Antoine Griezmann.

Kang In Lee se prepara para enfrentar um novo desafio em um time no qual terá um papel muito mais de destaque do que no Paris Saint-Germain, clube que chegou a um acordo com o Atlético sobre os detalhes da transferência.