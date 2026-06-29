O Atlético alimenta especulações sobre a saída de Álvarez para o Barcelona em uma jogada polêmica

A ausência do atacante argentino Julián Álvarez na campanha promocional da nova camisa titular do Atlético de Madrid para a temporada 2026-2027 gerou amplas especulações sobre seu futuro, tendo em vista que ele anunciou seu desejo de deixar o clube durante a janela de transferências de verão.

O jogador, em declarações à rede “ESPN”, afirmou ter comunicado aos dirigentes do Atlético de Madrid seu desejo de viver uma nova experiência, dizendo: “Acho que a transferência é o melhor para todos, e quero realizar meu sonho”, confirmando que discutiu seu futuro com a diretoria do clube, sem revelar mais detalhes.

A apresentação oficial da nova camisa contou apenas com a presença do quarteto formado por Alex Baena, Marc Popel, Marcos Llorente e Giuliano Simeone, enquanto Álvarez ficou de fora, em uma atitude que aumentou as especulações sobre o fim iminente de sua passagem pelo time da capital espanhola.

Apesar de não ter participado da apresentação da camisa titular, o novo uniforme de aquecimento trazia uma referência simbólica ao jogador, com um design inspirado na “teia de aranha” — em alusão ao seu apelido famoso — e uma reedição do design da camisa da temporada 2004-2005.

O Atlético de Madrid continua firme em sua posição de recusar a venda de seu atacante argentino, exigindo o pagamento da cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, Além disso, recusa-se a entrar em negociações com o Barcelona, preferindo ouvir apenas ofertas de clubes fora da Espanha, com destaque para o Arsenal e o Paris Saint-Germain.

Por outro lado, o Barcelona continua considerando Julián Álvarez uma prioridade máxima para reforçar seu ataque, pretendendo dar continuidade às tentativas de fechar a negociação antes do encerramento da janela de transferências, após o Atlético de Madrid ter rejeitado uma oferta inicial superior a 100 milhões de euros.

Entre a insistência do Atlético de Madrid em manter seu craque e o desejo do jogador de se transferir, parece que o caso de Álvarez continuará sendo um dos mais quentes do mercado de transferências nas próximas semanas, enquanto se aguarda o desfecho das negociações após o término de sua participação com a seleção argentina na Copa do Mundo de 2026.