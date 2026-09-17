O Real Madrid conquistou uma vitória difícil por 3 a 2 sobre o Elche, no estádio Martínez Valero, depois de o time da casa tê-lo colocado sob pressão durante o segundo tempo. Mas, para além da tensão vivida na parte final da partida, três nomes do Real Madrid ganharam destaque, sendo comentados por uma questão que nada tem a ver com futebol.

Antes do início da partida, as duas equipes entraram no gramado para tirar a foto oficial, vestindo camisas com uma mensagem de apoio a Ceuta, no contexto da onda de entradas ilegais em massa que a cidade registrou no último mês de agosto. Porém, Mbappé, Vinícius e Konaté foram a única exceção.

Os três jogadores do Real Madrid apareceram vestindo a camisa apenas até a altura do peito, para evitar que se mostrasse a mensagem escrita nela, que diz "Somos todos de Ceuta", em referência à denominação popular pela qual são conhecidos os habitantes da cidade autônoma afetada.

A cena não demorou a provocar reações, e um dos críticos mais duros foi o jornalista Federico Jiménez Losantos. Durante sua participação no programa "Federico a las siete", o presidente da rádio "esRadio" criticou essa atitude, assim como a direção do Real Madrid e de outros clubes pela forma como lidaram com esse tipo de iniciativa.

O jornal ABC publicou as declarações de Federico, que disse: "Como espanhol e madrilenho, o que sinto não é uma vergonha profunda, e sim uma enorme raiva".

E acrescentou: "Que o Barcelona faça isso está de acordo com a natureza antiespanhola daquele clube, e que o Atlético de Madrid o faça me dói, assim como o Valencia e o Sevilla, mas o Real Madrid é a equipe e o clube mais importante do mundo e da história do futebol".

Por esse motivo, ele criticou a atitude de Mbappé, Vinícius e Konaté, dizendo: "Nós, espanhóis, que vemos com horror o drama pelo qual passam nossos compatriotas em Ceuta, certamente não perdoaremos isso".

Em seguida, afirmou, em declarações reproduzidas pela rádio esRadio: "Há 80 mil espanhóis sendo oprimidos e obrigados a permanecer dentro de suas casas, e um adolescente bilionário progressista e idiota como Mbappé, com certeza, não vai zombar deles. Ao menos não fará isso enquanto formos nós os que temos uma tribuna, um palco ou um microfone, porque não permitiremos. Não permitiremos".

O jornalista também dirigiu suas críticas à direção do clube por permitir esse tipo de atitude, dizendo: "Estamos à mercê desses adolescentes?".

Em resposta aos que defendem a questão como parte da liberdade de expressão, Jiménez Losantos lembrou que os jogadores também têm um compromisso com os valores do clube.

O jornal Sport também publicou as declarações de Jiménez Losantos, que disse: "Mbappé é um bilionário que tem negócios no Marrocos em sociedade com Achraf Hakimi, que é de Madrid e saiu da academia do clube, e que comparecerá à justiça acusado de estupro na França".

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