O astro do Real Madrid decide fugir do inferno de Mourinho

Parece que o inferno de Mourinho começou a empurrar uma das estrelas do Real Madrid em direção à porta de saída, depois que a falta de minutagem se transformou em uma verdadeira crise que ameaça o futuro de Endrick dentro do time merengue.

O jovem atacante brasileiro conseguiu apenas 4 minutos desde o início da temporada, diante de uma concorrência forte que o deixou fora dos planos do treinador português, abrindo caminho para um novo passo que pode levá-lo para longe do Santiago Bernabéu.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", Endrick, de 20 anos, atuou por apenas 4 minutos nas oito partidas que o Real Madrid disputou desde o início da temporada, o que levou vários clubes a monitorar de perto a sua situação, com destaque para Roma e Milan.

Reportagens da imprensa brasileira indicaram que os dois clubes italianos são os principais candidatos a contratar Endrick durante a janela de transferências de inverno, depois de terem demonstrado interesse em contar com ele nos últimos meses.

Com a persistência da falta de minutagem, as reportagens revelaram que Endrick passou a estar aberto à ideia de deixar o Real Madrid em busca de uma oportunidade maior para jogar, a exemplo da sua experiência anterior, quando foi para o Lyon por empréstimo de seis meses na temporada passada.

O futuro do atacante brasileiro segue ligado à sua capacidade de conquistar mais espaço nos planos da comissão técnica do Real Madrid no próximo período; caso contrário, o clube pode se ver diante de uma nova decisão sobre o futuro de um dos seus mais destacados jovens talentos.







