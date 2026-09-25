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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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O astro do Barcelona se recusa a subestimar o Real: não podemos considerá-los "mortos"

La Liga
Barcelona
Real Madrid
P. Cubarsi
L. Yamal
Espanha

Yamal é o mais merecedor da Bola de Ouro, e vencer a Champions League seria um sonho

Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, falou sobre o prêmio da Bola de Ouro, um dos temas de maior discussão no mundo do futebol nestes dias.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Cubarsí, feitas ao programa Tu Diràs, na rádio RAC 1.

Cubarsí, que está entre os trinta candidatos ao prestigiado prêmio, afirmou: "Não costumo dar atenção a essas coisas, prefiro os títulos coletivos. Foco em dar o meu máximo, e o resto virá depois".

Ao ser questionado sobre Lamine Yamal, Cubarsí foi categórico em sua posição, dizendo: "Entendo que ele faça campanha em seu favor, pois é o mais merecedor da Bola de Ouro, e esperamos que ele a conquiste".

A ausência de Pedri e Raphinha na lista de candidatos também chamou a atenção de Cubarsí, especialmente a do jogador brasileiro.

A equipe catalã entra no período de pausa internacional na liderança da tabela de classificação de LaLiga, com uma vantagem de 6 pontos sobre o Real Madrid.

O zagueiro admitiu que não esperava essa grande vantagem nesta fase da temporada, mas pediu cautela e recusou-se a considerar o Real Madrid fora da disputa, dizendo: "O campeonato é muito longo. Não podemos considerá-los mortos".

A lesão de Andreas Christensen também esteve presente na conversa, na qual Cubarsí lamentou de forma especial a ausência do zagueiro dinamarquês, que havia conseguido recuperar o ritmo de jogo e seu papel de destaque dentro da equipe.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de o Barcelona precisar contratar outro zagueiro, o internacional espanhol reconheceu que isso poderia ser uma opção.

Ele disse: "Talvez realmente estejamos sentindo falta de outro zagueiro", mas apressou-se em elogiar os recursos disponíveis no elenco, acrescentando: "O elenco está completo e temos muitos jogadores que podem suprir essa ausência".

E concluiu: "Conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa seria um sonho".

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