O astro do Barcelona rejeita o cenário traçado, e Flick aguarda janeiro

Alejandro Baldé vive um início de temporada complicado com o Barcelona, depois de o lateral-esquerdo ter atuado por apenas 12 minutos, enquanto ficou claramente fora dos planos de Hansi Flick, apesar de o jogador insistir em permanecer no clube catalão e recusar pensar em uma saída na próxima janela de transferências.

Segundo o jornal "Marca", o Barcelona e Flick permitiram a saída de Baldé durante o verão, após concluírem que ele não seria a primeira opção para a posição de lateral-esquerdo, mas o jogador de 22 anos decidiu seguir no time, com contrato que se estende até junho de 2028.

Baldé disputou apenas uma partida no Campeonato Espanhol, diante do Racing no Camp Nou, entrando como substituto por 12 minutos, enquanto ficou de fora dos outros seis jogos da competição, assim como do confronto contra o Feyenoord pela Liga dos Campeões, e também não esteve na lista do time na partida de abertura diante do Elche.

Flick entende que Baldé é capaz de apresentar um nível melhor e contribuir mais, mas atualmente prefere apostar em Xavi Espart e João Cancelo, que ele considera estarem em melhores condições físicas, em meio à disputa pela posição de lateral-esquerdo.

Apesar de sua situação atual, Baldé não pensa em deixar o Barcelona, pois acredita que a temporada ainda é longa e que o grande número de partidas lhe dará oportunidades de provar sua capacidade e conseguir mais minutos em campo, o que o faz se manter firme na decisão de completar a temporada com o time.

Por outro lado, o Barcelona não se opõe à saída do jogador caso ele mude de posição, especialmente porque a posição de lateral-esquerdo conta com múltiplas alternativas, além de o clube avaliar o valor de Baldé em cerca de 60 milhões de euros, uma quantia que pode ajudá-lo a melhorar sua situação financeira e reforçar o elenco em janeiro.

O Barcelona havia considerado a saída de Baldé como uma negociação adequada durante o verão, mas as conversas não se concretizaram devido à recusa do jogador às ofertas que recebeu, em meio ao interesse de Manchester United, Manchester City, Benfica e Aston Villa.

O Barcelona precisa vender alguns de seus jogadores antes de se movimentar com força no mercado de transferências de inverno, e a saída de Baldé pode ser uma das opções em pauta, já que daria ao clube um retorno financeiro e reduziria a folha salarial, sem que os responsáveis pela direção considerem que sua saída deixaria uma grande lacuna no time.