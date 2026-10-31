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real madridGetty Images
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O árbitro polêmico volta ao caminho do Real: nova designação traz de volta os pesadelos de Madri

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Espanha
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O Real Madrid visita o Racing Santander, em um confronto aguardado no estádio "Campos de Sport de El Sardinero", em meio à expectativa pelas decisões de arbitragem, depois que a condução da partida foi entregue ao árbitro José Luis Munuera Montero, com o auxílio de Luis Mario Milla Alfíndez na tecnologia do árbitro assistente de vídeo "VAR".

A comissão de arbitragem anunciou, 24 horas antes do início da partida, a escolha da dupla para conduzir o confronto, cabendo a Munuera Montero comandar o jogo em campo, enquanto Milla Alfíndez assume a função da tecnologia de vídeo.

Essa designação gerou ressalvas dentro do Real Madrid, já que o canal de televisão oficial do clube havia transmitido vídeos nos quais destacou decisões de arbitragem anteriores dos árbitros, consideradas polêmicas, e avaliou que prejudicaram o time merengue.

Apesar disso, a presença da polêmica de arbitragem no cenário madridista recuou após a partida do Clássico, que transcorreu com relativa tranquilidade nesse aspecto, especialmente depois de uma sequência de 5 vitórias consecutivas do time, que teve alguns lances polêmicos, entre eles a não expulsão de Arda Güler durante o confronto com o Sevilla.

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