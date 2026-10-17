A comissão de arbitragem anunciou a designação de Mateo Busquets Ferrer para comandar a partida entre Real Madrid e Sevilla, marcada para a noite de amanhã, domingo, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu.

Aos 32 anos, o árbitro espanhol é o mais jovem da primeira divisão da Espanha e visto como um dos nomes promissores da arbitragem espanhola.

De acordo com o jornal espanhol "AS", o confronto de domingo não será o primeiro em que Busquets Ferrer apita uma partida do Real Madrid na atual temporada, já que ele comandou o jogo da equipe contra a Real Sociedad na segunda rodada, que marcou o retorno do técnico português José Mourinho ao Santiago Bernabéu e terminou com vitória merengue por 4 a 1.

Histórico positivo do Real Madrid com Mateo Busquets

A partida de domingo será a nona que Busquets Ferrer dirige para o Real Madrid, que soma 6 vitórias e 2 empates, contra Atlético de Madrid e Las Palmas, sem qualquer derrota sob o comando dele.

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Já o Sevilla teve 11 partidas apitadas pelo árbitro, nas quais o time andaluz conquistou 8 vitórias e sofreu 3 derrotas.

Fernández na sala do árbitro de vídeo

Apesar do histórico positivo do Real Madrid com o árbitro de campo, as atenções também estarão voltadas para a sala do árbitro assistente de vídeo (VAR), que ficará sob a responsabilidade de Guillermo Cuadra Fernández.

Segundo o relatório, o árbitro madrilenho é um dos nomes mais polêmicos do futebol espanhol, já que o Real Madrid conquistou apenas 11 vitórias em 21 partidas por ele dirigidas, contra 5 empates e 5 derrotas.

Algumas de suas decisões anteriores também provocaram contestações no ambiente madridista, além da polêmica relacionada à sua percepção sobre as partidas do Atlético de Madrid, conforme aponta o relatório.

Entre os episódios mais lembrados por seus críticos está uma partida anterior contra o Sevilla, quando ele anulou um gol de Vinícius Júnior por toque de mão, em uma decisão que gerou debate sobre se o jogador havia usado o ombro ou o braço para dominar a bola.