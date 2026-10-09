O Comitê Técnico de Árbitros da Espanha anunciou a nomeação de Isidro Díaz de Mera como árbitro da partida entre Real Madrid e Villarreal, marcada para o estádio Santiago Bernabéu, enquanto Alejandro Muñiz ficará responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), em um confronto no qual o time merengue precisa da vitória para manter a disputa com o Barcelona.

O Comitê Técnico de Árbitros revelou a equipe de arbitragem da partida pouco mais de 24 horas antes de seu início, esclarecendo que Díaz de Mera, filiado à associação de Castela-La Mancha, comandará o jogo em campo, enquanto Muñiz, filiado à associação galega, será o responsável pela sala de vídeo em Las Rozas.

Essas nomeações surgem em um clima carregado de polêmica arbitral após o último dérbi de Madri, que gerou protestos dos torcedores do Real Madrid contra algumas decisões, em meio a acusações aos árbitros de não interferirem em lances controversos.

Mas o maior interesse se voltou para a partida entre Barcelona e Getafe, que antecede o confronto do Real Madrid em algumas horas, depois que Trujillo Suárez foi nomeado responsável pela tecnologia de vídeo, árbitro que os torcedores do clube merengue acusam de ter ignorado o pedido de expulsão de Lee Kang-in após sua entrada em Federico Valverde, além da expulsão de Cuti Romero depois de ele atropelar Jude Bellingham durante o dérbi.

O Real Madrid disputa o confronto contra o Villarreal sob a pressão da necessidade de somar pontos, para manter o ritmo da disputa com o Barcelona, num momento em que a polêmica arbitral acrescenta ainda mais tensão ao clima da rodada.