Gerou-se certa polêmica em torno da entrada de João Cancelo, destaque do Barcelona, sobre Yan Diomande, destaque do Real Madrid, durante o clássico entre as duas equipes, mais precisamente aos 60 minutos.

O jornal AS relatou que o árbitro não marcou falta após o pisão de João Cancelo em Diomande, que sentiu dores na musculatura da perna em decorrência da entrada.

Iturralde González, analista de arbitragem do AS e da rádio Cadena SER, considera que o zagueiro do Barcelona merecia receber o cartão amarelo por conta desse lance.

Ele disse: "Este não é um caso que justifique a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo. É um cartão amarelo claro, e o jogador deve ser advertido".

E ressaltou: "Mas não é um pisão claro que envolva o uso de força excessiva sobre a perna do adversário. Sim, é um cartão amarelo".

Já a conta do site "Archivo VAR", especializado em casos de arbitragem, afirmou: "A entrada de Cancelo sobre Diomande merece cartão vermelho direto? Não".

E prosseguiu: "Cancelo entrou com a sola do pé, sem exercer pressão excessiva, e tudo terminou em um contato que provocou um arranhão na região da panturrilha do adversário".