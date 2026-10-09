A escolha do árbitro espanhol Alejandro Hernández Hernández para comandar o próximo clássico entre Barcelona e Real Madrid gerou polêmica antecipada, após relatos revelarem sua designação para a partida marcada para o dia 25 de novembro no estádio "Spotify Camp Nou", pela terceira temporada consecutiva.
Em um artigo de opinião publicado pelo jornal "Mundo Deportivo" catalão, próximo ao Barcelona, o jornalista Xavier Bosch questionou o motivo do vazamento do nome do árbitro semanas antes do aguardado confronto, considerando que o momento do anúncio de sua escolha causa estranheza, especialmente com a continuidade das disputas do Campeonato Espanhol e a existência de partidas importantes antes do clássico, com destaque para o duelo do Barça contra o Getafe e, em seguida, o Real Betis.
Ele também falou sobre a reação esperada do canal do Real Madrid, que descreveu como "sempre parcial", e que costuma exibir imagens de decisões arbitrais que considera terem prejudicado o time merengue.
Memórias arbitrais que o Barcelona não esquece
O artigo apontou que os torcedores do Barcelona rapidamente trouxeram à memória os últimos dois clássicos comandados pelo árbitro espanhol, apesar da vitória do time catalão sobre seu rival em ambos ao longo das duas últimas temporadas.
O autor deteve-se no confronto entre as equipes na primeira temporada de Hansi Flick, quando o Barcelona estava perto de garantir o título do Campeonato Espanhol no estádio "Lluís Companys", em Montjuïc, antes que algumas decisões arbitrais gerassem ampla polêmica, com destaque para a não marcação de um pênalti por toque de mão em Aurélien Tchouaméni, além da anulação de um gol de Ferran Torres, segundo o relato do artigo, antes do término da partida com a vitória do Barcelona por 4 a 3.
Real Madrid também traz à tona memórias do clássico
Em contrapartida, o artigo apontou que os torcedores do Real Madrid guardam memórias diferentes do confronto da temporada passada, que terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 0.
O autor relatou que aquela vitória, obtida com gols de dois jogadores que não fazem mais parte do elenco do time, Marcus Rashford e Ferran Torres, deu ao Barcelona a oportunidade de comemorar o título do Campeonato Espanhol diante de sua torcida e às custas de seu rival tradicional, em uma cena que o artigo descreveu como tendo sido um duro golpe para o Real Madrid e seu treinador na época, Álvaro Arbeloa.
O autor encerrou seu artigo questionando os motivos da escolha de Hernández Hernández pela terceira temporada consecutiva, diante da polêmica que acompanha suas decisões anteriores em clássicos, e se sua designação antecipada aumentará a tensão antes de uma das partidas mais importantes da temporada.