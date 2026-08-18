A missão de José Mourinho não foi fácil durante a pré-temporada, diante da grande carência que o Real Madrid enfrentava no elenco principal, mas a academia do clube, "La Fábrica", voltou a se transformar em uma tábua de salvação para o técnico português, que deu a oportunidade a um grande número de jovens talentos para provarem sua capacidade de competir.

Quando Mourinho começou a trabalhar com o Real Madrid há 36 dias, mais precisamente em 13 de julho passado, ele tinha à sua disposição apenas 6 jogadores saudáveis do elenco principal: Lunin, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras e Camavinga.

Diante dessa carência, o treinador português encontrou a solução dentro do próprio clube, recorrendo a um grande número de jogadores da academia. Alguns deles se destacaram de forma notável durante a pré-temporada, com destaque para Juan Martínez, Mario Rivas e Alexis Ciria, além de Cestero, que também se impôs como uma opção importante, segundo relatório publicado pelo jornal "As".

13 talentos ganham a oportunidade

Além dos treinos, Mourinho recorreu a 13 jogadores da academia do Real Madrid durante as quatro partidas que o time disputou em sua turnê europeia nas duas últimas semanas da pré-temporada.

A presença de alguns jogadores se limitou a poucos minutos ou a papéis secundários, como Mestre, Javi Navarro, Fortea e Aimar, além de Jacobo, que se transferiu recentemente para o Estrasburgo.

Outros tiveram minutos limitados, como Lamine Fati, Lacosta, Yáñez e o goleiro Illya Voloshyn, a quem Mourinho deu a oportunidade de participar nos minutos finais do confronto contra o Schalke.

Mas os nomes que roubaram a cena foram Martínez, Rivas, Ciria e Cestero.

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Martínez e Rivas: a dupla de zaga

Juan Martínez, que celebrará seu aniversário de 19 anos na quinta-feira, e Mario Rivas, de 18 anos, iniciaram a pré-temporada lado a lado, depois que Mourinho os escolheu para formar a dupla de zaga no amistoso contra a Fiorentina.

O treinador português elogiou a dupla após a estreia, dizendo: "São dois garotos com um futuro brilhante e, enquanto o jogo não entra em suas dimensões físicas, eles demonstraram um nível impressionante de qualidade".

Mourinho renovou sua confiança na dupla no primeiro tempo do confronto contra o Ferencváros, antes de Dean Huijsen e Antonio Rüdiger entrarem em seus lugares.

Rivas também participou no segundo tempo diante do Deportivo, ao lado do zagueiro internacional espanhol, antes de disputar os últimos quatro minutos contra o Schalke.

Rivas também marcou o gol de abertura do placar contra o Ferencváros, confirmando que sua presença não foi apenas para completar a lista do time durante a pré-temporada.

Ciria chama a atenção pela ponta

Já Alexis Ciria, de 18 anos, esteve presente nos quatro amistosos, começando duas partidas como titular e entrando nas outras duas vindo do banco de reservas.

O ponta-esquerda apresentou atuações notáveis e demonstrou clara ousadia e capacidade de jogar de forma direta e arrancar em direção ao gol dos adversários, além de marcar um gol contra a Fiorentina e dar uma assistência no jogo-treino contra o Leganés.

O jovem jogador se tornou um dos nomes que deixaram uma impressão positiva na comissão técnica durante a pré-temporada.

Cestero: um passo à frente de todos

Cestero, de 20 anos, chega como o jogador mais adiantado entre esse grupo, depois de já ter realizado o sonho da estreia oficial pelo elenco principal na temporada passada.

Mourinho contou com ele nos quatro amistosos como opção para renovar o meio-campo, e o jogador conseguiu demonstrar uma personalidade forte e autoconfiança durante os minutos que teve.

Quanto a Martínez, Rivas e Ciria, o próximo passo deles é realizar o sonho da estreia oficial com a camisa do Real Madrid em uma partida competitiva.

E com Mourinho seguindo necessitado de soluções adicionais ao longo da temporada, as portas de "La Fábrica" parecem abertas para o treinador português, depois que a pré-temporada provou que a academia é capaz de oferecer mais do que apenas nomes para suprir a carência numérica.