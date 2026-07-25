Borja Jiménez, ex-treinador do Leganés, afirmou que o marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, possui um talento inato e está totalmente pronto para se transferir para um grande clube.

Jiménez, assim como o jogador Enric Franquesa, acompanhou de perto a explosão do talento de Diomande durante a sua passagem pelo Leganés na temporada 2024-2025.

Apesar de ter apenas 19 anos, Diomande passou de um jogador com um valor de mercado de 1,5 milhões de euros para um atleta avaliado em cerca de 90 milhões, e o seu nome está atualmente associado a uma transferência para o Real Madrid.

Jiménez acrescentou, em declarações publicadas pelo jornal Sport: "Claro que Diomande está pronto para se transferir para um grande clube, ele prova isso semana após semana na liga alemã".

E prosseguiu: "Diomande tem a arte do drible e de sair com a bola até nas situações mais difíceis, é um jogador muito diferente e lembra-me, em muitos aspetos, a estrela do Barcelona, Lamine Yamal".

Salientou: "A primeira impressão que tive dele foi absolutamente impressionante. Foi num jogo contra a equipa B durante a última paragem internacional em março de 2025. Só lhe demos 45 minutos porque fazia o que queria dentro de campo, além de ter marcado um golo".

Reforçou: "Tínhamos receio de que se magoasse. Tinha uma capacidade impressionante de mudar de direção constantemente e de driblar jogadores de primeira divisão como se fosse extremamente fácil. O seu impacto foi enorme e repetia os seus esforços continuamente, além de possuir uma grande força física. Surpreendeu-nos muito, nunca tinha visto nada assim".

Já Enric Franquesa, seu antigo companheiro no Leganés, disse: "Foi um jogador que me surpreendeu muito. A sua maturidade e ousadia ficaram patentes desde o primeiro dia em que treinou connosco".

E destacou: "Desde o primeiro momento, sentimos que era um jogador diferente. O que mais recordo são os comentários dos meus colegas quando ele subiu à equipa principal. Todos começaram a dizer: este miúdo tem de jogar".

Salientou: "Vai acabar num dos melhores clubes da Europa. Tem todos os predicados. O mais difícil de encontrar no futebol de hoje é a capacidade de se destacar nos duelos individuais, e ele possui essa qualidade. Vai abrir-lhe as portas de qualquer grande clube".