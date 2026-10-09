O Al-Ahli conquistou uma vitória preciosa e merecida diante do anfitrião Al-Fateh pelo placar de 4 a 0, na partida disputada nesta sexta-feira à noite no estádio Midan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, válida pela Liga Roshan Saudita.

O Al-Ahli impôs seu domínio no andamento do jogo desde os minutos iniciais e ameaçou o gol dos donos da casa cedo, quando Al-Juhani subiu em um cruzamento preciso aos cinco minutos e cabeceou com força, mas o goleiro do Al-Fateh, Shimber, brilhou ao fazer a defesa. O Al-Ahli manteve a pressão com um forte chute rasteiro da entrada da área de seu astro Trincão, aos dez minutos, e novamente Shimber defendeu com categoria.

O goleiro do Al-Fateh não parou de salvar sua equipe, seguindo em grande fase ao defender uma perigosa bola encobertada chutada por Toney aos 19 minutos, mandando-a para escanteio. O Al-Ahli quase traduziu seu domínio em gol aos 24 minutos, após uma perigosa cabeçada de Atangana que acertou a trave, antes de Gonçalves bater uma bola encobertada que passou raspando ao lado da trave aos 29 minutos.

A pressão do Al-Ahli resultou no gol da vantagem aos 31 minutos, após um cruzamento rasteiro enviado por Gonçalves que Shimber afastou, caindo diante de Trincão, que completou com um chute direto balançando as redes.

Antes do fim do primeiro tempo, o Al-Fateh quase roubou o gol de empate aos dois minutos dos acréscimos, após um erro de Al-Suleiman ao devolver a bola para seu goleiro, permitindo que Kanga a tomasse e ficasse completamente de frente para o goleiro, chutando uma bola que passou de forma estranha ao lado da trave.

No segundo tempo, o Al-Ahli manteve sua eficiência ofensiva e conseguiu ampliar para o segundo gol cedo, aos 50 minutos, de maneira semelhante ao primeiro: o goleiro Shimber afastou outro cruzamento rasteiro, e Trincão completou diretamente para dentro das redes, marcando seu segundo gol pessoal.

O atacante Toney deu o golpe de misericórdia nos donos da casa ao marcar o terceiro gol aos 60 minutos, aproveitando um lançamento preciso em profundidade para ficar de frente para o goleiro do Al-Fateh e, com habilidade, dar um toque por cobertura que balançou as redes.

O Al-Ahli ampliou para o quarto gol aos 89 minutos, com um chute de Al-Juhani de dentro da área que tocou nos dedos de Shimber e balançou as redes.

Com esse resultado, o Al-Ahli chegou aos 15 pontos, avançando para a quinta colocação na tabela do campeonato, enquanto o Al-Fateh estacionou nos 3 pontos, ocupando a décima sétima posição, a penúltima.