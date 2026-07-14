O Al-Hilal saudita abre um canal de comunicação com Harry Kane... e se prepara para acionar a cláusula do Bayern

O Al-Hilal começou a tomar medidas concretas para reforçar seu ataque com um novo astro internacional, após iniciar negociações preliminares com os representantes do atacante inglês Harry Kane, jogador do Bayern de Munique, para explorar a possibilidade de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão.

O Bayern de Munique havia anunciado, no verão de 2023, a renovação do contrato de Harry Kane até 2027, em uma negociação que atraiu atenção mundial devido ao prestígio do jogador e ao seu grande valor técnico.

De acordo com informações da rede “Sky Sport”, reproduzidas pelo jornal saudita “Okaz”, Kane ainda não tomou uma decisão definitiva, já que o capitão da seleção inglesa prefere analisar cuidadosamente a proposta esportiva e financeira apresentada pelo Al-Hilal antes de decidir sobre seu futuro.

O jornal esclareceu que o contrato de Kane com o Bayern de Munique inclui uma cláusula que permite que qualquer clube o contrate na terceira temporada de seu contrato por 65 milhões de euros; caso essa cláusula de rescisão seja acionada, o clube bávaro não poderá impedir a saída de seu atacante.

O Al-Hilal aspira a convencer um dos melhores artilheiros do mundo a se juntar à Liga Roshen da Arábia Saudita, enquanto a rede de notícias confirmou que as próximas rodadas de negociações serão decisivas; até o momento, o Bayern de Munique não recebeu nenhum contato oficial do Al-Hilal a respeito da transação.

O jornal saudita concluiu observando que as negociações podem avançar rapidamente se o Al-Hilal apresentar uma oferta que atenda às expectativas de Kane e de seu agente, tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo.