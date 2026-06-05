"O Ajax mantém a primeira conversa com o atacante que deve custar 10 milhões de euros"

O Ajax manteve uma conversa na quinta-feira com o atacante do Girona, Viktor Tsygankov, segundo o jornal esportivo espanhol Diario AS. O recém-contratado técnico Míchel terá de assumir um papel importante desde o início.
Tsygankov, de 28 anos, tem contrato com o Girona até meados de 2027, mas não se vê jogando na LaLiga 2 nesta fase de sua carreira.
A diretoria do Girona compreende isso e está disposta a facilitar a saída de Tsygankov, caso seja oferecida uma quantia de 10 milhões de euros.
Míchel, que foi apresentado esta semana como técnico do Ajax, convidou seu ex-jogador para ir a Amsterdã. Tsygankov, no entanto, já conversou com o Espanyol e, portanto, pode continuar jogando no mais alto nível da Espanha.
A preferência absoluta de Tsygankov é pela LaLiga, mas também o Ajax e o Trabzonspor têm chances de conseguir sua contratação. Esses clubes podem ter mais recursos para investir do que o Espanyol.
No verão de 2023, o PSV tentou contratar Tsygankov, mas ele acabou indo para o Girona por apenas 5 milhões de euros.
Lá, o total parece ter chegado a 119 partidas oficiais, 20 gols e 23 assistências. De acordo com o Transfermarkt, Tsygankov está avaliado atualmente em 15 milhões de euros.