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O agente de Rodri encerra a polêmica entre Real Madrid e Barcelona: o jogador escolheu este clube

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Revelado o que se passa na mente do craque do Manchester City

O espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, definiu seu futuro, depois que seu empresário revelou que o jogador escolheu se transferir para o Barcelona, preferindo o clube catalão ao seu rival Real Madrid, que era o principal candidato a contar com seus serviços ao longo das últimas semanas.

Rodri, de 30 anos, entrou em negociações com o Real Madrid ao longo de várias semanas, depois de ter manifestado, em março passado, seu desejo de se transferir para o estádio Santiago Bernabéu, antes que o cenário mudasse de forma repentina após a entrada com força do Barcelona no negócio.

Segundo os relatos, Rodri conversou com o técnico do Barcelona, Hans Flick, além do diretor esportivo Deco, e a dupla conseguiu convencê-lo do projeto esportivo do clube catalão, antes que o jogador chegasse a um acordo sobre os termos pessoais com o Barcelona na quinta-feira.

Empresário de Rodri encerra a polêmica

Pablo Barquero, empresário de Rodri, revelou os detalhes da decisão durante uma entrevista à rádio Cadena SER, afirmando que o jogador informou o Real Madrid sobre sua escolha de se transferir para o Barcelona.

Barquero disse, conforme noticiado pelo jornal britânico "Mirror": "Por respeito ao Real Madrid, porque foram bastante profissionais, Rodri os informou de que sua decisão é se juntar ao Barcelona".

O Real Madrid havia apresentado uma proposta atraente a Rodri, de acordo com seu empresário, mas o jogador do Manchester City definiu sua escolha em favor do Barcelona, em uma reviravolta repentina no rumo do negócio, depois de o clube merengue ter sido o mais próximo de contratá-lo.

Barcelona se movimenta para substituir De Jong

A movimentação do Barcelona para contratar Rodri se deu diante da necessidade da equipe de reforçar o meio-campo, especialmente após a lesão de Frenkie de Jong, que o afastará dos gramados por vários meses.

O clube catalão considera que Rodri representa uma opção ideal para suprir a ausência de De Jong, sobretudo depois de ter superado seus problemas físicos e recuperado seu nível, antes de desempenhar um papel de destaque na conquista da Copa do Mundo pela Espanha no mês passado.

Rodri também recebeu o prêmio de Bola de Ouro de melhor jogador do torneio, depois de ter apresentado atuações notáveis pela seleção espanhola comandada por Luis de la Fuente.

Manchester City se agarra à esperança

Apesar dos últimos acontecimentos, o Manchester City não perdeu a esperança de manter Rodri, especialmente porque o jogador entrou no último ano de seu atual contrato com o clube.

A diretoria do City sabe muito bem do desejo do jogador de voltar à Espanha, ao mesmo tempo em que o treinador Enzo Maresca busca com todas as forças manter uma das peças mais importantes da equipe.

Maresca disse no início desta semana: "É muito importante que ele esteja conosco. Qualquer treinador do mundo quer Rodri, porque é um jogador de altíssimo nível, e por isso sua presença é importante para mim, para o clube e para todos".

Mas a missão do Manchester City parece difícil diante do claro desejo do jogador de voltar ao Campeonato Espanhol, além da movimentação séria do Barcelona para concretizar o negócio.

O clube catalão dispõe de uma margem maior no teto salarial após a saída de Robert Lewandowski, além de parecer disposto a disponibilizar os recursos necessários para convencer o Manchester City a abrir a porta das negociações, depois de já ter oferecido cerca de 100 milhões de libras esterlinas ao Atlético de Madrid para contratar o argentino Julián Álvarez em junho passado.

Trajetória repleta de conquistas de Rodri no Manchester City

Rodri passou 7 anos com a camisa do Manchester City, conquistando nesse período 4 títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões da Europa, além de dois títulos da Copa da Inglaterra.

O jogador espanhol também foi premiado com a Bola de Ouro em 2024, após seu papel de destaque ao conduzir a seleção de seu país à conquista da Eurocopa no mesmo ano.

Caso saia, Rodri será um dos nomes mais importantes a deixar o Manchester City durante um verão que registra grandes mudanças no elenco da equipe.

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