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O astro norueguês Erling Haaland se colocou em um patamar "estatístico" que nem os grandes do jogo alcançaram, nem mesmo aqueles que dominaram o trono do futebol por longos anos.

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E enquanto o público se acostumou a comparar os recordes com o que conquistaram Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o astro norueguês conseguiu registrar um feito duplo que nenhum dos dois alcançou, recuperando uma marca histórica que permaneceu ligada ao nome da lenda alemã Gerd Müller por mais de meio século.

A ocasião, desta vez, veio durante o confronto da seleção da Noruega contra o País de Gales, na noite de sábado, no estádio Ullevaal, na capital Oslo, pela quinta rodada do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Europa, quando Haaland liderou os donos da casa à vitória por 3 a 1, depois de marcar o terceiro gol de pênalti aos 88 minutos, encerrando uma noite excepcional no âmbito individual e coletivo.

Haaland também assinou a assistência para o gol de Andreas Schjelderup, após passar a bola para o artilheiro, que finalizou de dentro da área. Durante sua participação de 79 minutos de jogo, o astro do Manchester City tocou na bola apenas 19 vezes, acertou 9 passes e marcou dois gols em duas finalizações ao gol, além de criar uma grande chance e desperdiçar outra grande chance. Enquanto isso, não foi registrado nenhum desarme para ele, sabendo-se que venceu 3 duelos, segundo dados da rede ESPN.

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Haaland também formou com o companheiro Antonio Nusa uma dupla perigosa no segundo gol, quando Haaland recebeu o passe e depois o distribuiu para Schjelderup, antes de decidir o resultado da marca do pênalti com tranquilidade após a revisão do vídeo. E apesar da limitação de sua participação na construção de jogadas em comparação com seus companheiros, sua presença na área foi decisiva, pois transformou uma participação de poucos toques em um gol e uma assistência, e contribuiu para devolver a Noruega ao caminho da vitória após o tropeço no primeiro tempo.

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Com esse gol, o número de Erling Haaland com a seleção da Noruega chegou a 66 gols em 60 partidas internacionais, atingindo uma média de gols excepcional que o coloca em uma posição histórica sem precedentes.

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Segundo uma estatística publicada pela conta "Stats Foot", o atacante do Manchester City se tornou o primeiro jogador europeu a chegar a 66 gols em suas primeiras 60 partidas internacionais desde Gerd Müller, que alcançou o mesmo número com a camisa da Alemanha em 1974, em uma notável semelhança entre as trajetórias de dois atacantes separados por mais de cinco décadas.

Mas o feito mais notável não se limita ao número de seus gols internacionais, pois a própria estatística revelou uma superioridade ainda mais singular, após Haaland se tornar o único jogador na história do futebol a ultrapassar uma média de um gol por partida, seja pela seleção principal ou na Liga dos Campeões da Europa, entre os jogadores que marcaram ao menos 20 gols em ambas as competições.

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A seleção da Noruega elevou seu número para 6 pontos, mantendo vivas suas esperanças de disputar a segunda colocação do grupo, antes do confronto contra a Dinamarca, em território do adversário, na rodada final, marcada para a noite da próxima terça-feira.

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