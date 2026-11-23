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O zagueiro dinamarquês Andreas Christensen se tornou um verdadeiro dilema para o Barcelona. Ninguém duvida de sua qualidade com a bola, mas seus problemas físicos recorrentes começaram a se transformar em um obstáculo sério.

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Segundo o jornal Sport, Christensen apresenta um nível excepcional quando está disponível, mas as lesões impedem que o técnico Hansi Flick lhe dê a sequência necessária.

O problema mais recente, dores na panturrilha esquerda, voltou a afastá-lo dos gramados.

Os números explicam por que o Barcelona continua confiando em Andreas Christensen. De acordo com o veículo dinamarquês Campo, no início de outubro Christensen liderava a lista dos jogadores com maior precisão de passe nas cinco grandes ligas europeias, entre os atletas com pelo menos 200 minutos disputados.

O índice foi excepcional: 97,4% de acerto nos passes, um número que reflete sua grande qualidade técnica e sua capacidade de participar da construção das jogadas desde a defesa.

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Além disso, Christensen atuou em 4 das 7 primeiras partidas do time catalão nesta temporada, uma regularidade que dava motivos para otimismo.

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No entanto, uma lesão muscular sofrida em setembro interrompeu sua evolução. Ele voltou aos gramados em 8 de novembro, contra o Atlético de Madrid, e jogou por meia hora, mas sofreu uma nova recaída apenas duas semanas depois.

Flick não duvida da qualidade de Christensen

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O treinador alemão sabe do enorme potencial que tem à disposição. Recentemente, ele afirmou: "Quando Christensen está em plenas condições físicas, é um dos melhores zagueiros do mundo".

A declaração resume perfeitamente a contradição que cerca o jogador: ele tem atributos para ser uma peça fundamental e indispensável, mas não consegue manter a integridade física.

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A preocupação com sua situação não se restringe ao Barcelona e também chega à Dinamarca. Brian Riemer, técnico da seleção dinamarquesa, revelou o quanto o jogador ficou abalado depois de mais uma vez desfalcar a equipe nacional.

"Quase encontrei um homem chorando ao telefone. Ele estava muito frustrado e chateado com essa situação", disse Riemer.

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Riemer chegou a anunciar a intenção de viajar a Barcelona para se reunir com Hansi Flick e definir um plano que permita ao zagueiro recuperar a forma física de maneira definitiva.

"Todos queremos alcançar o mesmo objetivo. Não se trata de deixar Christensen em condições de jogar 20 minutos contra a Noruega, mas de recuperá-lo para que volte a ser uma peça importante da nossa seleção por muito tempo", explicou.

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Um problema que afeta o planejamento para o futuro

O contrato de Christensen com o Barcelona vai até junho de 2028, mas seus problemas físicos interferem nos planos esportivos do clube.

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O clube estuda reforçar a defesa, e a dificuldade do zagueiro dinamarquês em manter a regularidade aumenta a necessidade de contar com alternativas confiáveis.

O dilema está claro. Christensen tem qualidade e experiência, além de estatísticas que o colocam entre os zagueiros mais eficientes com a bola nos pés. Mas Flick precisa de mais do que talento: precisa de jogadores disponíveis e capazes de atuar com regularidade. E é justamente esse o obstáculo que o zagueiro dinamarquês ainda não consegue superar.