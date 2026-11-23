Segundo o jornal Sport, Christensen apresenta um nível excepcional quando está disponível, mas as lesões impedem que o técnico Hansi Flick lhe dê a sequência necessária.
O problema mais recente, dores na panturrilha esquerda, voltou a afastá-lo dos gramados.
Os números explicam por que o Barcelona continua confiando em Andreas Christensen. De acordo com o veículo dinamarquês Campo, no início de outubro Christensen liderava a lista dos jogadores com maior precisão de passe nas cinco grandes ligas europeias, entre os atletas com pelo menos 200 minutos disputados.
O índice foi excepcional: 97,4% de acerto nos passes, um número que reflete sua grande qualidade técnica e sua capacidade de participar da construção das jogadas desde a defesa.
Além disso, Christensen atuou em 4 das 7 primeiras partidas do time catalão nesta temporada, uma regularidade que dava motivos para otimismo.
Tópicos relacionados
No entanto, uma lesão muscular sofrida em setembro interrompeu sua evolução. Ele voltou aos gramados em 8 de novembro, contra o Atlético de Madrid, e jogou por meia hora, mas sofreu uma nova recaída apenas duas semanas depois.
Flick não duvida da qualidade de Christensen
O treinador alemão sabe do enorme potencial que tem à disposição. Recentemente, ele afirmou: "Quando Christensen está em plenas condições físicas, é um dos melhores zagueiros do mundo".
A declaração resume perfeitamente a contradição que cerca o jogador: ele tem atributos para ser uma peça fundamental e indispensável, mas não consegue manter a integridade física.
A preocupação com sua situação não se restringe ao Barcelona e também chega à Dinamarca. Brian Riemer, técnico da seleção dinamarquesa, revelou o quanto o jogador ficou abalado depois de mais uma vez desfalcar a equipe nacional.
"Quase encontrei um homem chorando ao telefone. Ele estava muito frustrado e chateado com essa situação", disse Riemer.
Riemer chegou a anunciar a intenção de viajar a Barcelona para se reunir com Hansi Flick e definir um plano que permita ao zagueiro recuperar a forma física de maneira definitiva.
"Todos queremos alcançar o mesmo objetivo. Não se trata de deixar Christensen em condições de jogar 20 minutos contra a Noruega, mas de recuperá-lo para que volte a ser uma peça importante da nossa seleção por muito tempo", explicou.
Um problema que afeta o planejamento para o futuro
O contrato de Christensen com o Barcelona vai até junho de 2028, mas seus problemas físicos interferem nos planos esportivos do clube.
O clube estuda reforçar a defesa, e a dificuldade do zagueiro dinamarquês em manter a regularidade aumenta a necessidade de contar com alternativas confiáveis.
O dilema está claro. Christensen tem qualidade e experiência, além de estatísticas que o colocam entre os zagueiros mais eficientes com a bola nos pés. Mas Flick precisa de mais do que talento: precisa de jogadores disponíveis e capazes de atuar com regularidade. E é justamente esse o obstáculo que o zagueiro dinamarquês ainda não consegue superar.