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Número raro após 95 anos: Esposito segue os passos de uma lenda da Itália

Itália x Turquia
Itália
Turquia
Liga das Nações A
F. Esposito
Itália
Turquia

Brilho marcante do craque da Azzurra

Francesco Pio Esposito reforçou sua presença como um dos principais rostos da nova geração da seleção italiana, ao marcar o terceiro gol na vitória da Itália sobre a Turquia por 3 a 1 na noite de segunda-feira, no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

O atacante da Inter entrou no lugar de Gianluca Scamacca aos 55 minutos e não precisou de muito tempo para deixar sua marca, já que assinou o terceiro gol aos 87 minutos.

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Esse gol foi o sétimo de Esposito pela seleção, com idade não superior a 21 anos, tornando-o apenas o segundo jogador na história da Itália a alcançar esse número antes de completar 21 anos, depois do lendário Giuseppe Meazza, que marcou seu sétimo gol em 25 de janeiro de 1931, com 20 anos e 155 dias, segundo dados da rede Opta.



A Itália elevou sua pontuação para 7 pontos, ocupando o vice-liderança do Grupo 1, a 3 pontos de distância da França, líder, enquanto a Bélgica ocupa a terceira posição com 6 pontos, e a Turquia fecha a lanterna sem pontos.

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