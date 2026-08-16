O Barcelona chegou a um acordo preliminar com o Manchester City pela contratação do meio-campista espanhol Rodri, em uma negociação que se aproxima de definir o futuro do vencedor da Bola de Ouro de 2024.

O Barcelona começou a estudar a possibilidade de contratar Rodri, de 30 anos, depois que o jogador manifestou seu desejo de se transferir para o Camp Nou, ao mesmo tempo em que o Real Madrid também analisava a possibilidade de contratá-lo.

Espera-se que os termos pessoais não representem um obstáculo para a conclusão do negócio, já que o Barcelona ofereceu a Rodri um contrato de quatro anos, enquanto o internacional espanhol prefere a transferência para o clube catalão em detrimento das outras opções que tem à sua disposição.

O Barcelona havia apresentado, no dia 7 de agosto, uma proposta inicial de cerca de 45 milhões de euros, além de bônus, depois de receber sinais de que o Manchester City desejava obter aproximadamente 80 milhões de euros para aceitar a saída do jogador.

O jornal britânico "The Athletic" afirmou: "O Manchester City receberá um valor inicial de 60 milhões de euros, além de bônus e premiações adicionais que podem elevar o valor total da negociação para mais de 76,5 milhões de euros, apesar de o jogador entrar nos últimos meses de seu contrato com o clube inglês".

Rodri entrou em seu último ano de contrato com o Manchester City e não manifestou desejo de renovar seu vínculo com o clube, o que levou a diretoria da equipe inglesa a estudar a possibilidade de se beneficiar financeiramente com sua saída durante a atual janela de transferências.

Caso sua transferência para o Barcelona se concretize, Rodri retornará ao Campeonato Espanhol após uma passagem bem-sucedida pelo Manchester City, juntando-se a um grande número de seus companheiros da seleção espanhola no elenco da equipe catalã.

Rodri encontrará no Barcelona sete jogadores do elenco da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2026: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri e Lamine Yamal.

Rodri havia desempenhado um papel de destaque com a seleção espanhola durante sua trajetória na Copa do Mundo e recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio, confirmando sua posição como um dos mais importantes meio-campistas do mundo.

A movimentação do Barcelona para contratar Rodri surge diante da ausência prolongada do holandês Frenkie de Jong, após sofrer uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito.

O técnico Hansi Flick espera que a chegada de Rodri dê ao meio-campo do Barcelona mais força e equilíbrio, dadas as capacidades do jogador espanhol na construção do jogo, na interceptação de bolas e no controle do ritmo das partidas.

Manchester City se prepara para a era pós-Rodri

Por outro lado, o Manchester City já começou a reforçar seu meio-campo, depois de contratar em julho passado o inglês Elliot Anderson, vindo do Nottingham Forest, em uma negociação avaliada em 116 milhões de libras esterlinas.

O clube inglês também busca contratar o marroquino Ayoub Bouaddi, jogador do Lille de 18 anos, que chamou a atenção com sua atuação durante a Copa do Mundo.

Rodri chegou ao Manchester City vindo do Atlético de Madrid em 2019 e, ao longo de sua trajetória no clube, conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês, dois títulos da Copa da Inglaterra e três títulos da Copa da Liga, além da Liga dos Campeões da Europa.

Rodri foi o autor do gol do título do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa de 2023, ao marcar o gol da vitória sobre a Inter de Milão na final. O jogador disputou 298 partidas com a camisa do Manchester City, nas quais marcou 28 gols e deu 32 assistências, antes de sua trajetória com o clube inglês se aproximar do fim, com a proximidade de vestir a camisa do Barcelona.