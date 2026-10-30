O ponta-direita francês, hoje com 24 anos, trocou o Crystal Palace pelo Bayern de Munique na época por 53 milhões de euros, valor previsto em sua cláusula de rescisão. No clube alemão, tornou-se um dos melhores jogadores do mundo. Quando o Bayern começou a se interessar por Olise, sua "trajetória instável" foi a primeira coisa a chamar a atenção, explicou Eberl à revista do clube 51. "Ele passou por diferentes centros de formação na Inglaterra. Mas uma trajetória assim não precisa ser um sinal de alerta. As dificuldades também podem moldar um jogador."

Olise passou pelas categorias de base de Arsenal, Chelsea e Manchester City antes de chegar ao futebol profissional pelo Reading e, por fim, se firmar no Crystal Palace, na Premier League.

"Para conhecer um jogador de futebol, você precisa, acima de tudo, conversar com pessoas que jogaram com ele ou contra ele", explicou Ebel. "No caso de Michael, tínhamos a vantagem de que Oliver Glasner era seu treinador no Crystal Palace naquele momento, e nosso diretor esportivo, Christoph Freund, conhece Glasner muito bem." Os dois austríacos trabalharam juntos no RB Salzburg. "Quando um treinador diz: 'Claro, pode levá-lo, pode levá-lo', você desconfia", disse Eberl. "Mas Glasner disse: 'Ele ainda precisa aprender, e nós precisamos dele.' Aí você percebe que ele dá valor ao jogador."

Propensão a lesões era uma pequena "incógnita" no caso de Michael Olise

Em seguida, os dirigentes do Bayern conversaram com o próprio Olise. "É um prazer conversar com ele sobre futebol", recordou Eberl. "Havia uma pequena incógnita: ele tem propensão a lesões? No Crystal Palace, ficou muito tempo afastado." Em sua última temporada na Inglaterra, Olise ficou fora por várias semanas em duas ocasiões, devido a uma ruptura muscular e a uma lesão na coxa. Ainda assim, marcou dez gols e deu seis assistências em 19 partidas, números que foram suficientes para convencer Eberl.

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As preocupações com uma possível propensão de Olise a lesões se mostraram infundadas. Em quase dois anos e meio no Bayern de Munique, até agora ele só ficou fora por suspensões. Em 119 partidas, soma impressionantes 54 gols e 61 assistências.