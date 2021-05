Novo uniforme do Liverpool: veja a camisa feita pela Nike

O tradicional modelo vermelho do time de Anfield que será usado na temporada 2021/22 ganhou detalhes em branco e laranja

A nova camisa 1 do Liverpool foi apresentada pela Nike nesta quinta-feira (20). O uniforme será utilizado em toda temporada 2021/22, em especial nos jogos dos Reds em Anfield.

A grande novidade do novo modelo é a utilização da cor laranja como uma cor secundária. O design, como divulgado pelo clube, foi inspirado no lendário Bill Shankly, treinador que tem uma estátua nos arredores de Anfield, e na temporada de 1964 do clube inglês.

"Inspirando na temporada de 1964, quando os Reds estavam sob o comando e instrução de Bill Shankly, o uniforme principal da próxima temporada captura o brilho de uma coloração vermelha brilhante", explica o clube em nota.

"Em 1964, o Liverpool introduziu um uniforme vermelho totalmente inundado pela primeira vez na história do clube, com base em que isso lhes daria uma vantagem psicológica, com Shankly dizendo que 'vermelho significa perigo e vermelho significa força'. Isso estabeleceu a base para seu domínio nos anos vindouros".

A camisa é predominantemente vermelha com finas riscas em laranja. A cor aparece também no colarinho e nas mangas do uniforme.

Virgil van Dijk foi um dos modelos escolhidos para estrelar a campanha de lançamento da nova camisa, que será utilizada também pelo time feminino, e elogiou o novo modelo.

"É ótimo ver a combinação perfeita de nossa herança e inovação de produtos da Nike para nosso novo uniforme principal", disse o defensor. "Mal posso esperar que os fãs vejam pessoalmente na próxima temporada".

Segundo a Nike, tanto os modelos que serão utilizados em campo quanto aqueles que serão vendidos para os torcedores serão feitos 100% de tecido de poliéster reciclado. A fornecedora de material esportivo já divulgou alguns outros uniformes, assim como a concorrente adidas. Confira aqui os principais lançamentos na Europa.

O Liverpool estreia a camisa já no próximo domingo, no último compromisso da equipe pela temporada 2020/21. Os Reds enfrentam o Crystal Palace em Anfield, em um jogo decisivo que vale vaga para a próxima Liga dos Campeões.