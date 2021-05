PSG, Milan, Arsenal: as novas camisas para a temporada 2021/22 na Europa

Equipes europeias já começaram a divulgar os novos uniformes que serão utilizados no novo ciclo de competições

A temporada de 2020/21 na Europa já está chegando ao fim e algumas equipes já se preparam para a próxima campanha. E "ano novo" merece roupa nova. Por isso, alguns dos principais times europeus já estão divulgando oficialmente seus novos uniformes para o ciclo de 2021/22.

Equipes como PSG, Milan e Arsenal já divulgaram algumas novas peças que serão utilizadas por seus jogadores na próxima temporada. O Chelsea, por sua vez, não se contentou em apenas divulgar a nova camisa, como planeja já utilizá-la na final da Copa da Inglaterra deste sábado (14) contra o Leicester City.

A Goal separou para você as novas camisas dos principais times da Europa. Confira os novos uniformes da temporada 2021/22.

PSG

🆕⚽👕



Confira a nossa nova camisa principal #PSGxJordan para a temporada 21/22! 💎✨



A coleção homenageia a juventude e sua diversidade, ecletismo e energia! 🤩#WeAreParis pic.twitter.com/sPX3ND6DiK — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 14, 2021

A nova camisa 1 do PSG é produzida pela Jordan, subsidiária da Nike, patrocionadora do clube. A marca de Michael Jordan, lenda do basquete, já produziu algumas camisas alternativas em parceria com o time parisiense, mas ainda não havia aparecido na camisa principal.

O uniforme é predominantemente azul, sem as tradicionais faixas em branco e vermelho que normalmente estampam as camisas principais do PSG. O chamado "shorts de basquete" (pelo design que se assemleha aos utilizados por franquias da NBA) e meias azuis completam o kit.

MILAN

Apresentando o estado de espírito de Milão: eis nosso novo Uniforme #1 2021/22 da @pumafootball 🔴⚫️#SempreMilan | #MoveLikeMilan — AC Milan BR (@acmilanbr) May 11, 2021

As tradicionais faixas em vermelho e preto estão presentes mais uma vez na camisa 1 do Milan. Desta vez, as listras pretas alternam entre mais finas e grossas, com vermelho sendo a cor principal da vestimenta. Shorts preto e meias listradas com as cores do time completam o uniforme principal da equipe de Zlatan Ibrahimovic.

ARSENAL

O Arsenal apresentou sua nova camisa 2. O uniforme é todo em um tom pastel de amarelo, com detalhes em azul marinho e vermelho. A curiosidade é o "espírito retrô" que a vestimenta foi desenhada. Ao invés do escudo dos Gunners estampado no peito, a adidas optou em colocar apenas o famoso canhão, que há bons anos não ganhava destaque nos uniformes do time do norte de Londres.

CHELSEA

It's that time of the season. 🔊👕



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come 🔥 ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021

Inspirada na década de 1960 londrina, a nova camisa principal do Chelsea é um tanto quanto diferente. O design mistura um "zigue-zague" e um quadriculado alternando dois tons de azul. A camisa já tem data para estreia: dia 15 de maio, às 13h15 (de Brasília), quando os Blues enfrentam o Leicester em Wembley pela final da Copa da Inglaterra.

RB LEIPZIG

#YouCanDoAnything! The new home jersey of #RBLeipzig 🔴⚪



Our new @nikefootball jersey for the 2021/22 season is here! pic.twitter.com/FVU87KpAKm — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 12, 2021

Estabelecido com uma das forças da Bundesliga nas últimas temporadas, o RB Leipzig não só já divulgou sua nova camisa como também já a utilizou em campo. No entanto, a estreia da nova vestimenta não trouxe sorte ao time alemão da Red Bull: derrota por 4 a 1 na final da Copa da Alemanha para o Borussia Dortmund. A camisa é predominantemente branca com "manchas" vermelhas. Shorts e meias vermelhas completam o uniforme.