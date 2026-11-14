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Está confirmada a ausência de Frenkie de Jong, meio-campista da seleção da Holanda, na última partida de seu país pela fase de grupos da Liga das Nações da Europa, marcada contra a Alemanha na segunda-feira, devido a algumas dores leves que sentiu após o confronto contra a Grécia.

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A comissão técnica da seleção da Holanda, comandada por Xavi Hernández, decidiu deixar o jogador de 29 anos fora da relação para a partida, evitando qualquer risco desnecessário, após os problemas físicos que ele teve durante o confronto com a Grécia.

A conta oficial da seleção da Holanda escreveu na rede "X": "Frenkie de Jong sente algumas dores físicas leves e desfalcará a próxima partida, fora de casa, diante da Alemanha".

E acrescentou: "A comissão técnica decidiu, como medida de precaução, que o jogador não viajará para Berlim, uma vez que a partida de segunda-feira chega cedo em relação ao período de recuperação do meio-campista".

Xavi não convocará um jogador substituto para compensar a ausência de De Jong, de modo que a relação da seleção holandesa contará com 23 jogadores na preparação para o confronto com a Alemanha.

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A partida marcada para segunda-feira é a última da Holanda na fase de grupos da Liga das Nações da Europa, com o Estádio Olímpico de Berlim recebendo o confronto.

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A seleção holandesa entra na partida na liderança de seu grupo, com 11 pontos, enquanto Alemanha e Grécia têm 8 pontos cada, ao passo que a seleção da Sérvia está na lanterna, sem nenhum ponto.

Um empate garantirá a classificação da Holanda às quartas de final, marcadas para o próximo mês de março, como líder do grupo.

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O holandês Frenkie de Jong atravessa uma fase delicada em sua carreira ao longo da temporada atual, depois de ter sido obrigado a lidar com as consequências de uma lesão que o afastou dos gramados por um longo período e afetou a regularidade de suas participações pelo Barcelona e pela seleção de seu país, num momento em que busca recuperar seu lugar de titular e alcançar seu melhor nível físico e técnico.

O meio-campista holandês havia sofrido uma lesão no joelho durante as disputas da Copa do Mundo de 2026, ficando de fora de uma série de compromissos importantes, antes de iniciar gradualmente sua jornada de volta aos gramados com o Barcelona no fim de outubro passado.

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O retorno de De Jong à participação com o time catalão não foi fácil, pois ele precisou recuperar o ritmo de jogo após o período de ausência, com a comissão técnica comandada por Hansi Flick zelando por tratar com cautela sua condição física e evitar sobrecarregá-lo antes de recuperar sua plena prontidão.

De Jong representa um elemento importante nos planos do Barcelona, graças à sua capacidade de controlar o ritmo de jogo, de manter a posse de bola sob pressão e de oferecer soluções na construção das jogadas a partir de trás, além de sua flexibilidade tática, que lhe permite desempenhar mais de uma função no meio-campo.