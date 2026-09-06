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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Novo golpe: Rodri atinge estrela do Barcelona por engano e o obriga a deixar o campo!

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
E. Garcia
Espanha

durante o confronto no Mestalla

O Barcelona sofreu um duro golpe durante o confronto com o Valencia no estádio de Mestalla, apesar de estar em vantagem por dois gols a zero, marcados por Lamine Yamal e Fermín López, depois que Eric García foi obrigado a deixar o campo antes de completada meia hora, ao sofrer uma pancada forte e não intencional na altura do nariz.

García se lesionou após um choque com Rodri, e o zagueiro do Barcelona não conseguiu prosseguir na partida, levando a comissão técnica a decidir substituí-lo por Jules Koundé após o intervalo para hidratação, um contratempo para a equipe em um confronto no qual havia imposto seu domínio desde o início.

As primeiras imagens mostraram que a lesão não parece grave, mas o defensor espanhol pode ter sofrido um desvio de septo nasal, enquanto deixou o gramado caminhando ao lado do médico Bruna, que explicou a natureza da lesão aos demais jogadores do Barcelona.

A lesão traz à memória os problemas anteriores de García com lesões no nariz, depois que ele sofreu uma fratura na temporada passada e teve de disputar várias partidas usando uma máscara para proteger o nariz.

O zagueiro do Barcelona havia se lesionado durante o confronto com o Club Brugge na Liga dos Campeões da Europa, no início de novembro da temporada passada, e usou uma máscara de proteção por várias semanas, antes de se recuperar e voltar a jogar normalmente.

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