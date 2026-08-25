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imago-sport-1081371118.jpgZUMA Press Wire

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Novo golpe para o Barcelona: investida inglesa ameaça alternativa a Álvarez

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O que está fazendo o clube catalão?

O Nottingham Forest entrou na disputa pela contratação do colombiano Luis Suárez, atacante do Sporting de Lisboa, depois que o clube inglês iniciou suas movimentações para contratar o jogador, num momento em que seu nome foi ligado, nos últimos dias, ao interesse do Barcelona.

Suárez havia surgido entre as opções possíveis para o Barcelona reforçar a posição de atacante, diante da busca do clube catalão por uma alternativa ofensiva.

Suárez tem 28 anos e está ligado por contrato ao Sporting de Lisboa até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

O atacante colombiano fez uma temporada de destaque com o Sporting, ao marcar 38 gols na temporada passada, confirmando sua posição como um dos atacantes mais notáveis do Campeonato Português e atraindo o interesse de vários clubes europeus.

A movimentação do Nottingham Forest ocorre em um momento delicado do mercado de transferências, já que o clube inglês busca aproveitar os últimos dias para concretizar o negócio, enquanto o Sporting enfrentará um teste difícil caso chegue uma proposta financeira grande e adequada para abrir mão de seu atacante.

Por outro lado, o nome de Suárez continua presente nos planos do Barcelona como uma das opções ofensivas em pauta, mas a postura do clube catalão em relação ao negócio parece menos clara em comparação com o interesse direto do Nottingham Forest.

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