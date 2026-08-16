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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Novo golpe para o Atlético: Álvarez solta bomba de peso pesado

Barcelona
Arsenal
Atlético de Madrid
J. Alvarez
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Uma novela mexicana que não acaba!

O futuro do argentino Julián Álvarez ganhou um novo capítulo que pode reembaralhar as cartas do negócio nos últimos dias da janela de transferências, depois que o atacante do Atlético de Madri recusou a transferência para o Arsenal, apesar da intervenção pessoal do treinador Mikel Arteta na tentativa de convencê-lo a se juntar ao clube inglês, segundo revelou Basel Tabal, correspondente da rede "beIN Sports" em Barcelona.

De acordo com Tabal, o Atlético de Madri não se opõe à saída de Álvarez para o Arsenal, enquanto o jogador insiste em recusar essa opção, o que coloca o clube madrilenho em uma situação delicada, sobretudo porque o atacante argentino continua firme em seu desejo de se transferir para o Barcelona, que representa seu destino preferido.

Esses desdobramentos são uma extensão de uma crise crescente entre Álvarez e o Atlético, iniciada depois que o jogador anunciou, durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo, o desejo de deixar o clube para realizar o que descreveu como seu "sonho", em declarações amplamente interpretadas como um desejo de transferência para o Barcelona.

Álvarez havia esclarecido que conversou com dirigentes do Atlético e com as pessoas envolvidas em seu futuro, e que considera a saída como a melhor opção para todos, o que abriu as portas para uma ampla disputa por seus serviços, diante do interesse do Barcelona, do Arsenal e de outros clubes em contratá-lo.

Mas a crise não se limitou ao desejo do jogador de sair; o Atlético mantém sua postura de se recusar a facilitar sua transferência para o Barcelona, especialmente porque o clube não quer fortalecer um adversário direto no Campeonato Espanhol.

Em contrapartida, a ideia de uma transferência de Álvarez para o Arsenal parece mais aceitável por parte da diretoria do clube madrilenho, o que explica a tentativa de Arteta de convencer o jogador pessoalmente sobre o projeto inglês.

Relatos recentes indicam que o Arsenal continua fortemente interessado em Álvarez, apesar de saber que o jogador prefere se transferir para o Barcelona, enquanto o clube inglês tentou aproveitar as complicações na relação entre o atacante e o Atlético para fechar o negócio a seu favor.

A sensibilidade da situação aumenta para o Atlético com o retorno de Álvarez aos treinos, já que o jornal "As" informou que o clube espera do jogador um pedido de desculpas e a concentração no trabalho com a equipe, ressaltando que a diretoria não pretende abrir negociações sobre sua saída para o Barcelona, apesar da continuidade das especulações sobre seu futuro.

Em contrapartida, o Barcelona se vê diante de uma equação extremamente complexa; o clube catalão inclui Álvarez entre seus alvos ofensivos, e o jogador prefere vestir sua camisa, mas fechar o negócio exige primeiro superar a postura do Atlético, além dos aspectos financeiros que tornam a operação pesada para os cofres do clube.

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