A Federação Internacional de Futebol (Fifa) alugou escritórios na Trump Tower por meio de um contrato com duração superior a 7 anos, em um acordo cujo valor total é estimado em cerca de 4 milhões de dólares.

Segundo uma investigação publicada pelo jornal francês "Le Monde", o caso levantou questionamentos sobre as relações entre o presidente americano Donald Trump e o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A investigação revelou que a Fifa assinou, na primavera de 2025, um contrato de aluguel de escritórios na Trump Tower, em um acordo com uma empresa ligada à família do presidente americano, o que despertou dúvidas sobre a natureza das relações entre Trump e Infantino.

Os escritórios têm 450 metros quadrados e ficam no décimo sétimo andar da Trump Tower, enquanto o valor do aluguel anual chega a centenas de milhares de dólares, apesar de nenhum funcionário ter sido designado para trabalhar no local de forma permanente.

A Fifa alugou esses escritórios por 7 anos e 7 meses, por meio de um contrato firmado em maio com a empresa "Trump Tower Commercial", presidida por Eric Trump, filho do presidente americano.

Os documentos internos aos quais o jornal teve acesso indicam que o aluguel anual é de cerca de 470 mil dólares, o equivalente a 420 mil euros, além de uma fatura de aproximadamente 100 mil dólares, equivalente a 89 mil euros, referente a obras de instalação e manutenção.

O jornal explicou que os escritórios permanecem vazios a maior parte do tempo e que a Fifa não analisou, de acordo com a investigação, nenhum local alternativo antes de se mudar para lá, enquanto vários membros de sua diretoria manifestaram preocupação com a possibilidade de conflito de interesses.

Em contrapartida, a Fifa afirmou que o valor do aluguel está de acordo com os preços de mercado e que o contrato de locação segue seus procedimentos internos.

A assinatura do contrato ocorreu em um momento em que Gianni Infantino demonstra clara aproximação com Donald Trump, já que o presidente da Fifa havia concedido ao presidente americano o que chamou de "prêmio da paz", durante a cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026, em dezembro passado.



