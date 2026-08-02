O futebol mundial vive uma escalada sem precedentes entre a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e a Federação Internacional (FIFA), depois que a disputa em torno do projeto de venda de participações nas edições da Copa do Mundo passou dos bastidores das reuniões à ameaça de medidas legais.

A UEFA não se limitou a rejeitar o projeto, mas enviou advertências oficiais ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a diversas figuras ligadas à iniciativa, exigindo a preservação de todos os documentos e materiais relacionados como preparação para eventuais ações judiciais.

O jornal "Telegraph" revelou que a União das Federações Europeias de Futebol enviou uma carta oficial ao presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, na qual o ameaça com medidas legais por conta do polêmico projeto de venda de participações na Copa do Mundo e em outras competições da FIFA a investidores do setor privado.

A carta não se limitou a Infantino, mas incluiu também Joshua Kushner, Greg Maffei, o banco "JP Morgan" e a empresa "Open Economics", ressaltando que a UEFA estuda "seriamente" recorrer à Justiça, à arbitragem ou apresentar queixas regulatórias em razão do projeto "FIFA Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE).

Infantino havia decidido, no último sábado, recuar de seu plano de vender participações nas competições da FIFA, isso após uma onda de rejeição sem precedentes por parte das confederações continentais e federações nacionais, especialmente depois da revelação da participação de figuras próximas ao presidente norte-americano Donald Trump no projeto.

A UEFA liderou a campanha de oposição, anunciando, na última quinta-feira, que todos os seus 55 membros boicotariam a Copa do Mundo caso a FIFA seguisse adiante com a execução do projeto, e esclareceu posteriormente que trabalharia para encerrar o mandato de Infantino à frente da Federação Internacional.

Carta oficial e advertência contra a destruição de provas

De acordo com a carta, à qual o jornal "Telegraph" teve acesso, a UEFA notificou oficialmente o presidente da FIFA de que estuda tomar medidas legais, recorrer à arbitragem ou apresentar queixas regulatórias a respeito do projeto "FIFA Forward Enterprise" e de tudo o que está a ele relacionado.

A União Europeia enfatizou a necessidade de tomar medidas imediatas para identificar todos os documentos e dados eletrônicos relacionados ao projeto, preservá-los e não apagá-los ou destruí-los, ressaltando que essa obrigação se sobrepõe a quaisquer políticas internas da FIFA sobre a retenção ou o descarte de documentos.

A UEFA afirmou que o projeto foi alvo de ampla condenação por parte das confederações continentais, dos membros da FIFA e de diversos atores do futebol, considerando que ele contraria de forma substancial os princípios da boa governança e da administração do esporte.

A carta incluiu uma lista das pessoas que se acredita possuírem materiais e documentos relacionados ao projeto, e a UEFA exigiu que a FIFA garanta que elas conservem todos os documentos e dados em sua posse ou sob seu controle.

A lista incluiu: "Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol - Arsène Wenger, chefe do departamento de desenvolvimento do futebol mundial na FIFA - Mattias Grafström, secretário-geral da FIFA - Kevin Lamour, diretor executivo de operações".

A inclusão de Lamour na lista ocorre após suas declarações, na última sexta-feira, nas quais afirmou que ele e diversos dirigentes da FIFA "foram enganados" no que diz respeito ao projeto.

Advertências sobre sanções em caso de destruição dos documentos

Em sua carta, a UEFA advertiu que qualquer exclusão, destruição, alteração, ocultação ou perda dos materiais relacionados ao projeto após o recebimento da notificação poderá ser considerada destruição de provas, o que poderá acarretar pedido de indenizações e ações legais adicionais.

A entidade esclareceu ainda que se reserva o direito de exigir sanções legais e de impor conclusões desfavoráveis contra as partes infratoras, além de responsabilizar os responsáveis por qualquer destruição de documentos por todos os custos legais daí decorrentes.

A União Europeia exigiu que a FIFA confirme o recebimento da notificação no prazo de cinco dias úteis, apresentando confirmações por escrito de que a carta foi recebida e compreendida, tomando as medidas necessárias para preservar todos os materiais relacionados, indicando a pessoa responsável por acompanhar a execução dessas instruções, além de divulgar quaisquer documentos que já tenham sido apagados ou destruídos, caso existam.

Quem são os participantes do projeto?

A FIFA havia anunciado, na última terça-feira, os detalhes do projeto "FIFA Forward Enterprise", revelando as entidades e figuras nele envolvidas.

A lista incluiu Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump, sendo que era esperado que o fundo "Thrive Eternal", vinculado a ele, liderasse o grupo de investidores proposto para o projeto.

A lista incluiu também Greg Maffei, um dos doadores da campanha de Trump e presidente executivo da empresa "Bahn Ventures", que anteriormente ocupou o cargo de presidente e diretor executivo da empresa "Liberty Media" durante o período de sua aquisição do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

A FIFA anunciou ainda a participação do banco "JP Morgan" e da empresa "Open Economics" na tarefa de buscar potenciais investidores para o projeto.

Em contrapartida, o jornal "Telegraph" contatou a Federação Internacional de Futebol para obter um comentário oficial sobre esses desdobramentos, sem que houvesse resposta até o momento.