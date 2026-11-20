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Hansi Flick, técnico do Barcelona, sofreu um novo contratempo antes do duelo contra o Villarreal: Andreas Christensen terminou o treino da última quinta-feira sentindo dores musculares.

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O jornal Sport informou que Christensen não foi a campo nesta sexta-feira para treinar com o restante dos companheiros, uma ausência que aumenta as dúvidas sobre sua condição para a próxima partida de La Liga.

O zagueiro dinamarquês segue sendo monitorado, e ainda não está confirmado se ele conseguirá ser relacionado ou não.

A situação remonta ao treino realizado na quinta-feira, na Cidade Esportiva. O dinamarquês terminou a atividade com problemas musculares e deixou o gramado bastante afetado pelas dores.

As dores, inclusive, o impediram de participar de uma sessão de fotos que os jogadores fariam com a empresa de licenciamento e marketing do Barcelona após o fim do treino no gramado.

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Enquanto os companheiros seguiram para cumprir o compromisso agendado com a empresa, o dinamarquês ficou sob os cuidados do médico Ricard Pruna e do departamento médico do Barcelona.

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A ausência de Christensen no treino desta sexta-feira representa um novo contratempo para o técnico Hansi Flick, que pode não contar com o zagueiro no duelo contra o Villarreal.

Até o momento, não há um diagnóstico confirmado, e também não foi definido o tempo de recuperação, caso a lesão acabe sendo confirmada.

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O dinamarquês havia retornado recentemente aos treinos coletivos da equipe, depois de se recuperar de problemas físicos anteriores.

A situação de Christensen preocupa especialmente por causa do histórico de lesões do jogador dinamarquês, que precisou lidar com diferentes problemas físicos nos últimos meses.

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De qualquer forma, a participação de Christensen contra o Villarreal está em dúvida neste momento. Tudo dependerá da evolução do quadro nas próximas horas e das avaliações do departamento médico do clube, que terá a palavra final sobre sua condição de jogo.

Já o jornal Mundo Deportivo garantiu que o defensor francês Jules Koundé voltou a participar do treino, e crescem as chances de que ele esteja em campo depois de amanhã, domingo, no Spotify Camp Nou.

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As duas semanas de pausa nas competições de clubes permitiram avanços na recuperação de Jules Koundé, que voltou a treinar com o grupo do Barcelona pelo segundo dia consecutivo.

Koundé está perto de voltar a ser relacionado pelo Barça, algo que não acontece desde que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida entre Real Betis e Barcelona, em 17 de outubro.

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O zagueiro Pau Cubarsí voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira, depois de ter feito o mesmo na quinta, após melhorar de uma sobrecarga muscular no iliopsoas. A princípio, os sinais indicam que ele pode participar da partida entre Barcelona e Villarreal.

Quanto a Frenkie de Jong, que atuou apenas no primeiro tempo das duas partidas que disputou pela seleção da Holanda, como medida preventiva para evitar o agravamento de uma distensão no músculo obturador, ele também está pronto.

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Não há dúvidas sobre a presença de De Jong na retomada do Campeonato Espanhol, competição na qual o Barcelona defende a liderança, com 3 pontos de vantagem sobre o Real Madrid.