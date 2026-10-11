Vinícius Júnior foi o grande protagonista da partida entre Real Madrid e Villarreal, especialmente nas horas que se seguiram ao confronto.

A expulsão de Vinícius fez com que o Real terminasse o jogo com dez jogadores e provocou a anulação do gol que ele mesmo havia marcado, o que teve impacto nos minutos finais da partida e quase colocou em risco a vitória do time merengue.

Diversos jornalistas comentaram o episódio, sobretudo porque se tratou de um erro cometido por Vinícius que ele não deveria ter cometido.

O astro brasileiro tem experiência suficiente para evitar esse tipo de falha que prejudica a equipe. Foi isso que afirmou o jornalista Rubén Cañizares ao falar sobre o lance ocorrido no duelo entre Real Madrid e Villarreal.

A Defensa Central publicou as declarações de Cañizares, concedidas ao programa "Tiempo de Juego", transmitido pela rádio Cope.

Rubén Cañizares disse: "Vinícius não conhece as regras do jogo. Ele estragou uma jogada magnífica que terminou em gol".

E acrescentou: "Foi uma atitude boba. Ele precisava ser mais inteligente, porque a partida estaria resolvida naquele lance".

Pode-se discutir se puxar levemente o cabelo, sem provocar o desequilíbrio do adversário, é suficiente para a expulsão do jogador.

Mas, de acordo com as regras do jogo, essa atitude exige o cartão vermelho, e resta aos árbitros aplicar a regra de forma correta e justa. Vinícius deveria ter consciência disso para que essa situação não se repita.

A questão ganha uma importância especial porque o jornalista Cañizares ressaltou que "Vinícius é mais rápido do que Saliba e levava vantagem sobre ele no posicionamento".

Por isso, não há qualquer justificativa para estragar uma jogada magnífica que terminou em gol por causa de uma atitude totalmente dispensável. O gol não foi validado e o Real Madrid foi obrigado a sofrer nos minutos finais da partida.