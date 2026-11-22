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O embate entre o jornalista José María García e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ganhou um novo capítulo de tensão.

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Segundo o jornal Sport, José María, ex-apresentador do programa Súper García, voltou a atacar o presidente do Real Madrid, desta vez durante participação no programa Malas Lenguas Noche, da televisão pública espanhola.

Durante a conversa, surgiu o nome de José María Aznar, ex-primeiro-ministro espanhol pelo Partido Popular, e em seguida o do presidente do Real Madrid, o que levou García a comentar: "Pérez é uma pessoa inaceitável por causa de suas ações e do que faz no Real Madrid".

De acordo com o jornalista, Florentino Pérez é "outro potencial ditador", a partir de sua posição privilegiada no estádio Santiago Bernabéu, a mesma definição que ele já havia atribuído ao ex-governante.

A declaração foi dada no contexto de sua avaliação sobre várias figuras de destaque da política espanhola, como Isabel Díaz Ayuso, Juan Carlos I, Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo.

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O início da briga entre García e Florentino

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As raízes da hostilidade de José María García em relação a Florentino Pérez remontam a mais de 20 anos, mais precisamente a 2002, quando o presidente do Real Madrid realizou a requalificação dos terrenos na região de Valdebebas para construir a cidade esportiva do clube.

Na ocasião, García afirmou: "O que Florentino Pérez fez em Madri é um crime urbanístico, uma operação que mais parece coisa de máfia".

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O jornalista não hesitou em questionar a operação e acabou processado pelo presidente do Real Madrid por violação de seu direito à honra e à reputação.

Em 2007, García garantiu que o empresário teve participação na decisão da televisão pública espanhola de impedir a exibição da entrevista que o jornalista havia gravado com Jesús Quintero.

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Em 2011, ele o descreveu como o presidente mais corrupto do futebol espanhol, afirmando não se importar nem um pouco com os processos que ele pudesse mover contra ele.

Em 2015, o Supremo Tribunal confirmou uma sentença proferida em razão de declarações de García contra o presidente do Real Madrid, mas, apenas um ano depois, o jornalista voltou a atacá-lo, classificando-o como uma pessoa que representa um perigo para a sociedade.

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Entre 2017 e 2018, acusou-o novamente de exercer influência sobre a imprensa e criticou sua conduta na contratação de Julen Lopetegui, às vésperas da Copa do Mundo, quando o treinador basco comandava a seleção espanhola, o que deixou a Federação Espanhola de Futebol sem qualquer capacidade de reação.

Por sua vez, o presidente do Real Madrid se gabou recentemente de sua capacidade de resistir aos jornalistas, em declarações nas quais disse: "Os intelectuais do sistema não vão conseguir me prejudicar. José María García não conseguiu me atingir, e nenhum deles vai conseguir. Se eu fizer mal o meu trabalho, que me demitam, mas não eles, e sim os sócios do clube".

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As declarações foram dadas na polêmica entrevista coletiva que ele concedeu em maio passado.

Além disso, em todas as vezes em que García atacou o presidente do Real Madrid ao longo das últimas duas décadas, Florentino respondeu de forma muito menos barulhenta.

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No caso dos terrenos, Pérez respondeu com o processo mencionado, mas se defendeu publicamente em 2007, afirmando que as acusações eram uma mentira absoluta e anunciando a intenção de mover uma nova ação judicial.

Nas mensagens reveladas pelo site El Confidencial em 2017, trocadas entre o presidente do Real Madrid e o empresário Alejandro de Pedro, ligado ao caso Púnica, uma grande operação judicial que resultou na prisão de dezenas de pessoas, Florentino chamou o jornalista de "idiota".

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Ainda assim, ao longo de todos esses anos, Pérez preferiu manter a calma em grande medida e deixar a iniciativa com o apresentador, que segue sendo o lado que continua no ataque.