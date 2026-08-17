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Hussein Hamdy

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Nova tecnologia: a Premier League coloca a experiência de LaLiga sob análise

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A passo aguardado

A Premier League acompanhou a tecnologia do chip dentro da bola durante partidas competitivas, em meio a um estudo sobre a possibilidade de utilizá-la futuramente no campeonato inglês.

De acordo com o jornal britânico "The Athletic", a tecnologia das bolas conectadas se baseia em um sensor integrado dentro da bola para determinar o momento exato do toque, o que fornece aos árbitros dados adicionais para situações como impedimento, toques de mão, desvios e toques duplos.

Fontes exclusivas disseram ao jornal: "Representantes da Premier League acompanharam essa tecnologia na Liga dos Campeões Feminina da Fifa em Londres durante o mês de janeiro e no torneio Wings Cup de base de 2025 no clube Leipzig, onde ela foi utilizada com bolas da Puma, enquanto o sistema ainda não foi testado em nenhuma partida da Premier League".

O jornal destacou que a LaLiga se tornou o primeiro campeonato de futebol nacional profissional a aplicar a tecnologia das bolas conectadas em todas as partidas nesta temporada, sendo que o sistema da LaLiga utiliza sensores de radiofrequência desenvolvidos pela empresa alemã Kinexon Sports, integrados nas bolas de jogo da Puma, com o envio dos dados para cerca de 12 antenas instaladas em cada estádio.

As fontes acrescentaram: "Não há planos imediatos para introduzir a tecnologia das bolas conectadas na Premier League, pois o atual sistema de impedimento semiautomático consegue determinar a direção da bola sem um sensor interno, mas o campeonato continuará acompanhando seu uso em outros lugares".

O atual sistema da Premier League se baseia no rastreamento óptico, utilizando até trinta câmeras ao redor de cada estádio para acompanhar a bola e milhares de pontos de dados por jogador antes de sugerir o ponto do chute e criar as linhas de impedimento automaticamente para a tecnologia do árbitro assistente de vídeo.

Quando o sistema foi introduzido no mês de abril de 2025, dirigentes da Premier League afirmaram: "Não havia necessidade de um sensor dentro da bola, porque nosso rastreamento óptico era capaz de determinar quando a bola foi jogada, enquanto o chip localizado dentro da bola fornecerá uma medição separada daquele momento do contato".

Vale lembrar que a tecnologia das bolas conectadas foi utilizada com bolas da Adidas em grandes torneios internacionais, incluindo as Copas do Mundo masculinas de 2022 e 2026, a Copa do Mundo Feminina de 2023, a Eurocopa 2024, a Eurocopa Feminina 2025 e o Mundial de Clubes de 2025.

Essa tecnologia foi vista em uso na Copa do Mundo neste verão, incluindo a anulação de um gol de empate nos acréscimos da seleção da Croácia em sua derrota nas oitavas de final para Portugal, ao detectar que a bola havia tocado no atacante Igor Matanovic no início da jogada, antes de chegar ao meio-campista Mario Pasalic, que estava em posição de impedimento.

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