Nova queda: Alemanha segue sofrendo apesar da chegada de Klopp!

A seleção alemã deu continuidade à sua sequência de resultados oscilantes, após ficar em um novo empate sem gols diante da Grécia, continuando a desperdiçar pontos na Liga das Nações da Europa, apesar da grande mudança técnica pela qual o time passou com a chegada de Jürgen Klopp ao comando técnico após a Copa do Mundo.

A seleção alemã não conseguiu aproveitar o confronto diante da Grécia para conquistar uma nova vitória, perdendo dois pontos em sua trajetória no torneio diante do mesmo adversário, depois de já ter sido derrotada por ele na segunda rodada pelo placar de 1 a 0, em um resultado que aumentou os pontos de interrogação sobre o nível da Alemanha no período atual.

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O confronto diante da Grécia não foi o único tropeço da Alemanha na edição atual da Liga das Nações, já que o time começou sua trajetória com empate diante da Holanda pelo placar de 1 a 1 na primeira rodada, antes de conquistar sua única vitória até o momento diante da Sérvia na rodada passada, quando venceu por dois gols a zero.

Dessa forma, a seleção alemã conquistou apenas uma vitória em sua trajetória atual na Liga das Nações, contra dois empates e uma derrota, continuando a perder pontos de forma recorrente, depois de ter a esperança de recuperar a estabilidade e voltar com força à disputa sob o comando de Klopp.

As esperanças da torcida alemã haviam aumentado com a chegada de Klopp ao comando técnico, especialmente por sua grande experiência e sua capacidade de construir times competitivos, mas os resultados até agora não refletiram a mudança esperada, já que o sofrimento da seleção segue em curso, seja no âmbito da conquista de vitórias ou da manutenção da consistência de uma partida para outra.

O empate diante da Grécia aumenta a pressão sobre Klopp e os jogadores da seleção alemã, especialmente porque o time desperdiçou uma nova oportunidade de melhorar sua situação no grupo, passando a ser obrigado a corrigir o rumo rapidamente nas próximas partidas, caso queira encerrar sua trajetória na Liga das Nações de forma melhor e apresentar uma imagem diferente daquela que mostrou até agora.