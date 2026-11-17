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Em um movimento que virou de cabeça para baixo todas as previsões no mercado de jovens talentos da Europa, o atacante JJ Gabriel, de apenas 16 anos, se prepara para se juntar ao Real Madrid nesta semana, em uma negociação que vai dar o que falar, depois de trocar de empresário na última hora e definir seu destino rumo à capital espanhola.

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O jovem jogador decidiu deixar o Manchester United, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", apesar dos grandes esforços do clube inglês para mantê-lo, e acabou escolhendo o Real Madrid, superando gigantes como Bayern de Munique e Barcelona, que acompanhavam de perto a situação do jogador.

Salvo alguma surpresa, JJ Gabriel se juntará ao Real Madrid nesta semana. Segundo as informações, o clube pagou ao Manchester United cerca de 360 mil euros, em uma negociação que parece pequena em valores, mas grande em termos de futuro.

O jogador não vai integrar o time principal de imediato, e seu destino será a base. A expectativa é que ele jogue pelo Castilla, mas ele não poderá atuar pela equipe B até janeiro, por isso tudo indica que, inicialmente, defenderá o time sub-19.

Antes de assinar com o Real Madrid, JJ Gabriel deu um passo decisivo que mudou completamente o rumo da negociação: trocou de agência de representação, e isso foi um fator determinante para sua chegada ao clube merengue.

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O jogador assinou com a "Epic Sports", uma das agências mais influentes do futebol mundial, comandada pelo renomado empresário Ali Barat.

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Ali Barat tem uma relação muito boa com o Real Madrid, já que atualmente dois de seus clientes atuam pelo clube: Dumfries e Huijsen.

De acordo com diversas informações, Ali Barat conduziu pessoalmente as negociações com Valdebebas para a contratação de JJ Gabriel, que, segundo a imprensa espanhola, assinará um contrato de três anos com o Real Madrid.

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Segundo o jornal espanhol "Sport", o Real Madrid é quem está mais perto de fechar o negócio, já que o clube merengue aceitou todas as condições apresentadas pelo jogador e por seu renomado empresário, Ali Barat, e está disposto a arcar com o custo total da operação, estimado em 10 milhões de euros.

O acordo inclui um contrato de três anos, além de bonificações variadas para familiares do jogador e para seu empresário, incentivos ligados ao desempenho e o atendimento de suas exigências esportivas.

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Já no Barcelona, a situação é mais complicada e nebulosa. Enquanto o diretor esportivo Deco insiste há dias em sua recusa a entrar em qualquer negociação, limitando-se a admitir que Barat levantou a situação do jogador durante sua turnê europeia, pessoas próximas a Gabriel reafirmam repetidamente o desejo dele de se juntar ao Barcelona caso suas condições sejam atendidas.

O jornal reproduziu, a partir do site "The Touchline", os números da possível proposta do Barcelona: o salário do contrato de três temporadas seria de cerca de 2 milhões de euros, de acordo com as regras para jogadores de 16 anos, um valor incomum para essa faixa etária, além de ajudas de custo familiares e bônus por desempenho.

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No fim das contas, porém, o Real Madrid parece ter resolvido a questão, e Ali Barat teve o papel mais importante em levar o talento do Manchester United ao Bernabéu, em uma contratação que pode ser o início de um grande craque no futuro, aguardado por todos em Madri.