De acordo com o jornal espanhol "Sport", Marc Bernal não participará da sessão de treinos marcada para hoje, sexta-feira, por causa dos incômodos físicos, que exigem cautela.
O meio-campista, que viajou ao Azerbaijão com o restante da delegação do Barcelona, passou por exames médicos na quinta-feira, na Cidade Esportiva Joan Gamper.
Após os exames, ficou decidido que o jogador teria um período de descanso para evitar o agravamento das dores que sente.
As câmeras do jornal "Sport" flagraram a chegada de Marc Bernal às instalações do Barcelona nesta sexta-feira, às 10h55, apenas cinco minutos antes do início do treino.
Normalmente, Hansi Flick convoca os jogadores uma hora e meia antes do horário do treino, mas os atletas que precisam cumprir um programa específico, separados do grupo, têm mais flexibilidade no horário de chegada.
Tópicos relacionados
Otimismo cauteloso
Apesar da ausência de Bernal no treino desta sexta-feira, há otimismo no clube e por parte do jogador quanto à possibilidade de ele estar à disposição para a partida contra o Deportivo La Coruña.
O plano é que o meio-campista consiga treinar normalmente amanhã, sábado, com os demais companheiros, para integrar a lista de relacionados que viajará à Galícia.
Por ora, a comissão técnica prefere agir com cautela em relação ao jogador e lhe dar um dia extra de descanso antes do retorno aos treinos.
Com o calendário especialmente apertado e o aguardado confronto com o Atlético de Madrid se aproximando, na próxima quarta-feira, a comissão técnica não quer correr riscos desnecessários com o meio-campista natural de Berga.
Desempenho de destaque
O Barcelona entra na reta final de 2026 diante de desafios crescentes nos âmbitos nacional e continental. Hansi Flick quer manter a estabilidade do time e seguir na briga pelos títulos, enquanto aumenta a pressão provocada pela sequência de jogos e pelo acúmulo de competições.
O time catalão se impôs como um forte candidato no Campeonato Espanhol nesta temporada, com atuações ofensivas de destaque desde o início da competição, e conquistou vitórias amplas sobre vários adversários, com destaque para os 5 a 0 sobre o Elche, os 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, os 5 a 0 sobre o Valencia e os 7 a 2 sobre o Racing Santander.
O Barcelona também mostrou grande capacidade de lidar com jogos difíceis fora de casa: superou o Sevilla por 3 a 1 e o Real Betis por 5 a 2, além de voltar com os três pontos do estádio do Atlético de Madrid, ao vencer por 2 a 1, resultado que fortaleceu sua posição na disputa pela liderança do campeonato.