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Hansi Flick sofreu um pequeno revés a dois dias da visita ao Deportivo La Coruña: Marc Bernal ficou fora dos treinos por sentir leves dores físicas, provocadas pelo acúmulo de carga nos treinamentos.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", Marc Bernal não participará da sessão de treinos marcada para hoje, sexta-feira, por causa dos incômodos físicos, que exigem cautela.

O meio-campista, que viajou ao Azerbaijão com o restante da delegação do Barcelona, passou por exames médicos na quinta-feira, na Cidade Esportiva Joan Gamper.

Após os exames, ficou decidido que o jogador teria um período de descanso para evitar o agravamento das dores que sente.

As câmeras do jornal "Sport" flagraram a chegada de Marc Bernal às instalações do Barcelona nesta sexta-feira, às 10h55, apenas cinco minutos antes do início do treino.

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Normalmente, Hansi Flick convoca os jogadores uma hora e meia antes do horário do treino, mas os atletas que precisam cumprir um programa específico, separados do grupo, têm mais flexibilidade no horário de chegada.

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Otimismo cauteloso

Apesar da ausência de Bernal no treino desta sexta-feira, há otimismo no clube e por parte do jogador quanto à possibilidade de ele estar à disposição para a partida contra o Deportivo La Coruña.

O plano é que o meio-campista consiga treinar normalmente amanhã, sábado, com os demais companheiros, para integrar a lista de relacionados que viajará à Galícia.

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Por ora, a comissão técnica prefere agir com cautela em relação ao jogador e lhe dar um dia extra de descanso antes do retorno aos treinos.

Com o calendário especialmente apertado e o aguardado confronto com o Atlético de Madrid se aproximando, na próxima quarta-feira, a comissão técnica não quer correr riscos desnecessários com o meio-campista natural de Berga.

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Desempenho de destaque

O Barcelona entra na reta final de 2026 diante de desafios crescentes nos âmbitos nacional e continental. Hansi Flick quer manter a estabilidade do time e seguir na briga pelos títulos, enquanto aumenta a pressão provocada pela sequência de jogos e pelo acúmulo de competições.

O time catalão se impôs como um forte candidato no Campeonato Espanhol nesta temporada, com atuações ofensivas de destaque desde o início da competição, e conquistou vitórias amplas sobre vários adversários, com destaque para os 5 a 0 sobre o Elche, os 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, os 5 a 0 sobre o Valencia e os 7 a 2 sobre o Racing Santander.

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O Barcelona também mostrou grande capacidade de lidar com jogos difíceis fora de casa: superou o Sevilla por 3 a 1 e o Real Betis por 5 a 2, além de voltar com os três pontos do estádio do Atlético de Madrid, ao vencer por 2 a 1, resultado que fortaleceu sua posição na disputa pela liderança do campeonato.