Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, deixou um sinal chamativo após a transferência oficial de Rodri para o Barcelona, ao reagir com uma curtida ao primeiro vídeo publicado pelo Manchester City em despedida ao meio-campista espanhol, em um momento em que o argentino segue tentando deixar seu clube e se transferir para a equipe catalã.

O vídeo publicado nas contas do Manchester City recebeu atenção especial, ao repassar os principais momentos de Rodri durante os sete anos que passou no Etihad Stadium, antes de Álvarez optar por apertar o botão de curtir, em um gesto que parece simples, mas que carrega um significado especial diante das circunstâncias que o atacante argentino vive.

Rodri conquistou o que Álvarez busca

Segundo o jornal "Sport", a reação de Álvarez vem em um momento extremamente sensível, depois de Rodri conseguir concretizar o passo que o atacante do Atlético de Madrid tenta dar há meses.

O meio-campista espanhol encerrou sua etapa no Manchester City, após manifestar o desejo de viver uma nova experiência, antes de o clube inglês chegar a um acordo com o Barcelona a respeito de sua transferência para as fileiras da equipe catalã.

Já Álvarez segue preso no Atlético, apesar do seu desejo declarado de mudar de destino e realizar o sonho de jogar com a camisa do Barcelona.

O atacante argentino já havia revelado sua posição de forma clara durante as disputas da Copa do Mundo, quando disse: "O melhor para as duas partes é a transferência, e quero realizar meu sonho", sem citar o Barcelona pelo nome.

Desde então, o Barcelona segue tentando abrir caminho para o negócio, enquanto o Atlético de Madrid mantém sua posição de recusa em abrir mão do jogador com facilidade, fazendo com que a operação continue complexa até agora, apesar da persistência do desejo de Álvarez de partir e fazer do Barcelona seu destino preferido.

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Uma antiga parceria une Rodri e Álvarez

A reação de Álvarez ao vídeo de despedida de Rodri ganha importância adicional diante da relação que os uniu no Manchester City.

A presença dos dois jogadores na equipe inglesa coincidiu durante as temporadas 2022-2023 e 2023-2024, quando dividiram o vestiário durante um dos períodos mais bem-sucedidos da carreira de Rodri.

Em 2024, Rodri conquistou o título da Premier League com o Manchester City, antes de desempenhar um papel central na conquista da Espanha na Eurocopa, e então encerrar o ano recebendo a Bola de Ouro.

Dois anos depois, Rodri encara um novo desafio com o Barcelona, enquanto Álvarez se encontra em uma situação completamente diferente, depois de seu desejo de se transferir para o clube catalão esbarrar na posição do Atlético de Madrid.

Manchester City se despede de Rodri

O Manchester City fez questão de se despedir de seu ex-astro de uma maneira especial, ao publicar diversos trechos e materiais que repassam suas principais passagens com a equipe, além de uma mensagem que Rodri dirigiu à torcida do clube, uma foto dele com a Bola de Ouro, uma arte reunindo todos os seus títulos, e ainda um conjunto de imagens que registram sua trajetória em Manchester.

A curtida de Álvarez veio no primeiro trecho publicado pelo clube inglês em despedida a Rodri.

A mensagem indireta aponta para a diferença nos caminhos dos dois jogadores; o Manchester City havia concordado anteriormente com a saída de Álvarez para o Atlético de Madrid quando o jogador considerou que era hora de viver uma nova experiência, enquanto agora enfrenta uma dificuldade maior para voltar ao Barcelona e realizar seu desejo.

Rodri se recusa a comentar sobre o futuro de Álvarez

Durante a apresentação de um novo jogador no Barcelona, Rodri recebeu uma pergunta sobre a situação de Álvarez, mas preferiu não entrar em detalhes sobre o futuro de seu ex-companheiro.

Disse o meio-campista espanhol: "Não costumo falar sobre jogadores que não pertencem ao clube. Só posso dizer que ele é um jogador muito espetacular, e pode agregar muito a qualquer equipe, porque é um dos melhores jogadores".

E acrescentou: "Sei que Deco e sua equipe trabalham para montar o melhor elenco possível, e isso cabe a eles".