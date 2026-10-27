O holandês Frenkie de Jong, estrela do Barcelona, voltou aos gramados na partida do Clássico contra o Real Madrid no último domingo, após se recuperar de uma ruptura ligamentar que havia sofrido durante as finais da Copa do Mundo de 2026.

De Jong, de 29 anos, provou estar totalmente recuperado daquela grave lesão, apesar de ter atuado na posição de meia-atacante, que não é a sua posição natural.





O jornal catalão "Sport" noticiou que o ex-jogador do Ajax se recusa a desistir ou a ficar fora dos planos do time catalão, algo que ele deixou claro poucos dias atrás e ao qual continua apegado.

Em declarações ao canal holandês "Ziggo Sport", De Jong disse: "Nunca fiquei no banco de reservas por muito tempo, e espero não ter que fazer isso nesta temporada. Agora estou em plena forma física e fico mais forte a cada dia, e espero conseguir mais minutos em campo em breve".

E acrescentou: "Sei que meu retorno deve ser gradual, mas meu objetivo a longo prazo é jogar com regularidade e voltar ao time titular o quanto antes".

Após se recuperar de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito — lesão que sofreu enquanto defendia a seleção holandesa na Copa do Mundo —, o técnico Hansi Flick o incluiu na lista do time nas partidas do Campeonato Espanhol contra o Real Betis e da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain, mas ele permaneceu no banco de reservas em ambos os confrontos.

Mesmo assim, ele teve a oportunidade de participar da partida do "Clássico", quando entrou no lugar de Fermín López e jogou por 16 minutos. O técnico do Barcelona o utilizou na posição de meia-atacante, uma posição nova para o internacional holandês, mas ele apresentou uma atuação de alto nível.

Flick disse sobre a participação de De Jong no Clássico: "Ele treinou muito bem e nos dá muita força com a bola. Era extremamente importante para nós que ele jogasse por alguns minutos".

O internacional holandês tem consciência da forte concorrência pelas duas vagas destinadas aos volantes (no esquema de duplo pivô), mas não sente preocupação nem receio, pois acredita em seu talento.

No momento, Flick conta com Pedri e Rodri no meio-campo, enquanto Gavi e Marc Bernal também disputam essas funções.

Já a mudança de posição para atuar como meia-atacante lhe abre uma nova oportunidade de garantir minutos em campo, pois essa posição — atualmente ocupada por Fermín López — ficou de certa forma vaga após a lesão de Dani Olmo.



