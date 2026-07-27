José Mourinho está de volta ao Real Madrid, com a missão urgente de recolocar a equipa no rumo certo após dois anos muito difíceis.

Estes dois anos começaram, na última temporada, com a era dourada de Ancelotti, seguida de outra temporada conturbada que afetou fortemente o cargo de treinador. A confiança em Xabi Alonso dissipou-se rapidamente, e Arbeloa falhou em mudar a situação.

O jornal "Marca" escreveu que, em suma, o Real Madrid recorreu a um rosto familiar para endireitar as coisas e recuperar a autoridade da equipa técnica, que a direção do clube alega ter sido gravemente prejudicada nos últimos anos. Passadas catorze temporadas, o treinador excecional está de regresso, mas numa versão um pouco diferente.

O velho Mourinho já está a consolidar a sua autoridade: exigências elevadas, atenção minuciosa aos detalhes e trabalho incansável. Apesar do tempo decorrido, o treinador português não mudou muito, segundo quem trabalhou com ele durante bastante tempo, no que diz respeito à sua abordagem de jogo.

O seu objetivo é incutir uma ética de trabalho que talvez se tenha perdido nos últimos anos e voltar a unir a equipa. Na sua primeira passagem, a palavra-chave era "impor" o seu estilo, o que também gerou atritos com a maioria das figuras de destaque daquela época, mas quem o conhece bem acredita que agora procura um maior consenso.

"Quero criar uma cultura de trabalho, de responsabilidade e de ambição, e algo que conheço bem, que é a responsabilidade e a honra de trabalhar para o Real Madrid. Gosto muito deste conceito. Não se trata de trabalhar no Real Madrid, mas de trabalhar pelo Real Madrid. E é com este espírito, movido por esta missão, que aqui estou", comentou à chegada, aos canais oficiais do clube.

Os jogadores atualmente em Valdebebas experimentaram de perto o intenso calendário de treinos de Mourinho. Na primeira semana de treinos, houve três dias com duas sessões de treino. A primeira sessão começa às dez da manhã, mas duas horas antes disso os jogadores começam a chegar de carro a Valdebebas.

Na temporada passada, por exemplo, mais do que um jogador foi apanhado a conduzir em excesso de velocidade para chegar ao complexo.

Mourinho equilibra os treinos físicos e táticos, mas, como sempre, dá prioridade aos treinos com bola. As suas sessões de treino não são muito longas, mas são sempre muito intensas. Ainda assim, o trabalho do treinador tem impacto em várias vertentes do clube fora do campo, e ele e o conselho de administração já discutiam diversas mudanças mesmo antes de ele pisar o relvado de Valdebebas.

A evolução de Mourinho a nível pessoal

José Mourinho aguarda que todos os seus jogadores fiquem em plena condição, mas, de momento, apoia-se bastante na academia de jovens para completar as sessões de treino, e acompanha a situação de perto porque faz questão de desenvolver os jogadores que acredita serem capazes de contribuir ao longo da temporada.

E tal como o Mourinho que chegou ao Real Madrid em 2010 estava rodeado de estrelas, os novos jogadores e os mais experientes terão de provar o seu valor através do trabalho árduo.

Mourinho não abdicou dessa paixão; durante a sua passagem pelo Benfica, dormia frequentemente ao lado do campo de treinos, sobretudo se a sua família não estivesse em Lisboa.

Mourinho não hesitou em travar qualquer batalha durante a sua passagem pelo Real Madrid: os árbitros, o Barcelona, os jornalistas... Contudo, alguns que falaram com Mourinho desde a sua chegada a Madrid consideram que o treinador português já não tem o mesmo grau de confronto com o mundo exterior que tinha durante os três anos que passou no clube.

Assim, entrar em disputas com os árbitros pode não estar associado a Mourinho, nem ser tão evidente como era no passado a todos os níveis. O treinador inicia um novo capítulo, e todos sentem que ele quer começar do zero, com o objetivo de unir todos e orientá-los rumo a um único objetivo.

O próprio Mourinho falou da sua transformação pessoal há apenas um ano numa entrevista à UEFA. Disse: "Antes, pensava mais em mim próprio, era mais egoísta, mas mudei tanto que agora sinto-me mais altruísta".

E prosseguiu: "Sinto que estou no mundo do futebol para ajudar os outros mais do que para me ajudar a mim próprio. Estou aqui para ajudar os jogadores da minha equipa mais do que para pensar no que vai acontecer na minha vida. Penso mais no clube, penso mais na alegria dos adeptos, mais do que penso em mim próprio".