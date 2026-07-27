Como relata o kicker no mais recente artigo, o cobiçado avançado "tende" para uma transferência para o BVB. Além disso, o Borussia já deverá estar ciente da posição de El Mala, pelo que o Dortmund não sente, de momento, qualquer pressão para agir nas negociações.

Pouco depois, o Bild reforçou essa informação e também noticiou que El Mala deixou claro, numa conversa com o BVB, que consegue imaginar bem uma mudança para Dortmund. Segundo a publicação, o internacional sub-21 aguarda apenas um acordo entre os dois clubes para poder assinar um contrato de cinco anos até 2031 com os Schwarzgelben.

Nos últimos dias, foi dito várias vezes que o BVB tinha apresentado uma primeira proposta em Colónia, mas esta ficou muito abaixo do pacote total alegadamente exigido, no valor de 50 milhões de euros.

A proposta e a abordagem do Dortmund terão mesmo, segundo o Geissblog, causado grande irritação no Effzeh. Segundo a reportagem o clube mostrou-se "em desacordo com a forma como os responsáveis do Dortmund terão tentado influenciar o jogador para tornar uma transferência mais provável", lê-se literalmente. Como consequência, foi decidido internamente no Geißbockheim interromper de imediato todas as negociações com o Borussia.

Sky falou de um pacote com uma verba fixa de 26 milhões de euros, além de até 16 milhões de euros em bónus. No entanto, apenas metade desse valor seria realisticamente alcançável. Assim, as alegadas condições impostas pelo BVB eram que El Mala fosse eleito jogador da época e melhor marcador. Também uma nomeação para a Bola de Ouro deveria render milhões ao Effzeh.

O BILD escreveu sobre 34 milhões de euros fixos mais seis milhões de euros em bónus. Segundo informações do kicker, a proposta também incluía uma quantia fixa superior a 30 milhões de euros, mas, no pacote global, continuava longe do valor desejado pelo Colónia. O diretor desportivo do BVB, Ole Book, falou de uma "abundância de informações falsas" quando questionado sobre os números durante o fim de semana, por ocasião da derrota no jogo de preparação frente ao Fortuna Düsseldorf (1-2).

"Todas as opções em cima da mesa": para onde vai El Mala?

Embora o BVB e Book se mostrem descontraídos e confiantes, está longe de ser certo que os Schwarzgelben venham a garantir o jogador. A AS Roma deverá estar disposta a gastar bem mais de 40 milhões de euros pelo extremo-esquerdo. Da Bundesliga, por outro lado, há menos perigo. O RB Leipzig foi apontado como interessado, mas o rival também não deverá estar disposto a cumprir as atuais condições financeiras.

Para El Mala, segundo o kicker , "todas as opções continuam em cima da mesa". O jovem também continua, ao que tudo indica, a conseguir imaginar uma permanência em Colónia. O diretor desportivo Thomas Kessler já tinha deixado claro há semanas que o jogador de 19 anos também jogará pelos Domstädter na próxima temporada. No arranque dos treinos, Kessler afirmou que houve uma ou outra proposta, "mas isso não levou à transferência. Por isso, estou plenamente convencido de que ele vai jogar pelo FC nesta temporada."

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Transferência recorde de El Mala caiu por terra há poucas semanas

Há meses que se especula sobre o futuro de El Mala, embora o destro tenha contrato com o Colónia até 2030. O FC já deverá ter aceite uma proposta do Brentford FC no início do mercado de transferências de verão, mas o próprio El Mala terá recusado a transferência.

A revelação participou em todos os 34 jogos da última temporada da Bundesliga e somou 13 golos e cinco assistências. Apesar da forte época de estreia na principal divisão alemã, o ex-selecionador Julian Nagelsmann prescindiu de convocá-lo para o Mundial.







