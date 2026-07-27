Como informou o kicker na sua mais recente reportagem, o cobiçado avançado "tende" a uma transferência para o BVB. A Borussia já deverá, além disso, estar ciente da posição de El Mala, pelo que o Dortmund não sente neste momento qualquer pressão para agir nas negociações.

Nos últimos dias, foi dito várias vezes que o BVB tinha apresentado uma primeira proposta em Colónia, mas esta ficou muito abaixo do pacote global de 50 milhões de euros alegadamente exigido.

Segundo o Geissblog, a proposta e a abordagem do Dortmund terão mesmo causado grande irritação no Effzeh. De acordo com a reportagem, o clube mostrou-se "em desacordo com a forma como os responsáveis de Dortmund terão tentado influenciar o jogador para tornar uma transferência mais provável", lê-se literalmente. Como consequência, no Geißbockheim foi decidido internamente interromper de imediato quaisquer negociações com a Borussia.

Sky noticiou um pacote com um valor base de transferência de 26 milhões de euros, bem como até 16 milhões de euros em bónus. No entanto, apenas metade desse montante seria realisticamente alcançável. Assim, as alegadas condições impostas pelo BVB eram que El Mala fosse eleito jogador da temporada e melhor marcador. Também uma nomeação para a Bola de Ouro deveria render milhões ao Effzeh.

O BILD escreveu sobre 34 milhões de euros fixos mais seis milhões de euros em bónus. Segundo informações do kicker, a proposta também incluía uma soma fixa superior a 30 milhões de euros, mas, no pacote global, continuava sem atingir o valor pretendido pelos responsáveis de Colónia. O diretor desportivo do BVB, Ole Book, falou sobre estes jogos de números no fim de semana, no âmbito da derrota no jogo de preparação frente ao Fortuna Düsseldorf (1-2), referindo-se a uma "quantidade de informações falsas".

"Todas as opções em cima da mesa": qual será o destino de El Mala?

Embora o BVB e Book se mostrem tranquilos e confiantes, está longe de ser certo que os aurinegros acabem por garantir o jogador. A AS Roma deverá estar disposta a gastar claramente mais de 40 milhões de euros pelo extremo esquerdo. Da Bundesliga, por outro lado, a ameaça é menor. O RB Leipzig foi apontado como interessado, mas o rival também não deverá estar disposto a cumprir as atuais condições financeiras.

Entretanto, segundo o kicker , para El Mala "todas as opções continuam em cima da mesa". O jovem também continua, ao que tudo indica, a poder imaginar uma permanência em Colónia. O diretor desportivo Thomas Kessler já tinha deixado claro há semanas que o jogador de 19 anos também atuará pelos habitantes da cidade da catedral na próxima temporada. No arranque dos treinos, Kessler disse que houve uma ou outra proposta, "mas isso não levou à transferência. Por isso, estou firmemente convencido de que ele jogará pelo FC nesta temporada".

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Transferência recorde de El Mala caiu por terra há poucas semanas

Há meses que se especula sobre o futuro de El Mala, embora o destro tenha contrato com o Colónia até 2030. O FC já deverá ter aceitado no início do mercado de verão uma proposta do Brentford FC, mas o próprio El Mala terá recusado a transferência.

Na última temporada da Bundesliga, a estrela em ascensão participou nos 34 jogos e somou 13 golos e cinco assistências. Apesar da sua forte temporada de estreia no principal escalão alemão, o ex-selecionador alemão Julian Nagelsmann prescindiu de o convocar para o Mundial.







