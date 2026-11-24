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O Barcelona exige que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se retrate das declarações sobre o caso Negreira. As duas partes se encontram diante da Justiça em Madri, capital espanhola, amanhã, quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em uma audiência de conciliação que antecede uma possível ação penal.

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Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona e Florentino Pérez, ou os advogados escolhidos pelo presidente do Real Madrid, devem comparecer diante da Justiça às 9h40, nas salas de audiência 1 e 2 dos tribunais de Madri.

A audiência ocorre por causa das declarações do presidente merengue sobre o caso Negreira, que irritaram a diretoria do Barcelona, que apresentou uma queixa contra essas falas.

A origem da crise remonta à entrevista coletiva concedida por Florentino Pérez no dia 12 de maio e à entrevista que ele deu ao canal La Sexta no dia seguinte.

Em suas falas, o presidente do Real Madrid classificou o caso Negreira como “o maior escândalo da história do futebol”, acusou o Barcelona de corrupção, de enriquecer árbitros e de se beneficiar das decisões da arbitragem, além de colocar em dúvida alguns títulos da liga conquistados pelo clube catalão.

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“É um caso de corrupção sem precedentes na história do futebol mundial”, disse Pérez, acrescentando: “O Barcelona sempre se beneficia, mas há outros times que também foram prejudicados”.

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E prosseguiu: “Não se pode aceitar que o futebol mais importante esteja sob suspeita de uma corrupção financiada ao longo de 20 anos”.

O presidente do Real Madrid acrescentou ainda: “Ganhei 7 títulos da Champions League e 7 Campeonatos Espanhóis. Poderia ter ganhado 14 títulos da liga, mas os outros títulos foram roubados de mim”.

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Na entrevista à televisão, Florentino Pérez voltou a atacar o sistema de arbitragem e o caso Negreira, falando em “corrupção sistêmica” e afirmando: “Os próprios árbitros continuam cometendo as mesmas condutas de maneira escancarada”.

O presidente merengue seguiu com suas declarações: “Tiraram de nós 16 ou 18 pontos nesta temporada”, e completou: “Não vim aqui para que alguns árbitros enriqueçam com o dinheiro do Barcelona”.

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Diante dessas declarações, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, e o departamento jurídico do clube apresentaram, no dia 12 de junho, um pedido de audiência de conciliação, como passo prévio a uma possível ação penal por difamação.

Com essa medida, o clube catalão pretende obrigar Florentino Pérez a se retratar das declarações, que considera falsas e gravemente prejudiciais à imagem e à reputação do clube.

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A audiência de conciliação permite que as duas partes tentem chegar a um acordo antes de partir para a via penal.

Caso não haja uma retratação satisfatória, o Barcelona avisou que entrará com uma ação penal contra o presidente do Real Madrid.

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Florentino Pérez não é obrigado a comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, já que pode ser representado por seus advogados ou procuradores.