Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
Traduzido por

Nova escalada da TV do Real Madrid: "Negreira não está aqui, mas Tebas está"

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Espanha

A guerra está acesa entre as duas partes

A Real Madrid TV elevou o tom das críticas a Javier Tebas, presidente da LaLiga, antes do confronto com o Sevilla no Santiago Bernabéu, questionando sua influência dentro da estrutura do futebol espanhol e levantando dúvidas sobre sua relação com as escalas de arbitragem e a gestão da competição nacional, em um novo ataque do canal oficial do clube aos dirigentes do futebol da Espanha.

O programa "Hoy jugamos" abriu sua cobertura com comentários irônicos direcionados a Tebas, em referência a episódios anteriores. O apresentador afirmou: "Até agora, Javier Tebas ainda não renunciou por causa do que aconteceu no outro dia", antes de acrescentar que a não renúncia do presidente da liga, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, era algo esperado.

Por sua vez, o comentarista Miguel Ángel endureceu o tom das críticas, ao considerar que a concentração de poder nas mãos de Tebas representa um perigo para o futebol espanhol. Ele disse que o presidente da liga acumula dois cargos e acrescentou que Tebas, em sua opinião, é quem realmente manda dentro da federação em assuntos relacionados a propostas e ao que acontece na instituição.

Negreira no centro do ataque da Real Madrid TV

O programa associou suas críticas a Tebas ao caso Negreira, que provocou ampla polêmica no futebol espanhol, recorrendo a declarações antigas do português José Mourinho, ex-técnico do Real Madrid, para dirigir críticas à situação atual.

Próximas partidas
RMA

RMA

La Liga

18 de out. de 2026

SEV

SEV

O comentarista afirmou: "Mourinho perguntava em coletivas de imprensa anteriores: 'Negreira não está mais lá, mas Tebas está na LaLiga, e Tebas está na federação'".

A partir dessa linha de raciocínio, o apresentador do programa levantou questionamentos sobre a possibilidade de haver uma ligação entre a influência de Tebas e as escalas de arbitragem, perguntando se isso poderia afetar a condução das partidas disputadas por Real Madrid e Barcelona.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google