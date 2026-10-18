A Real Madrid TV elevou o tom das críticas a Javier Tebas, presidente da LaLiga, antes do confronto com o Sevilla no Santiago Bernabéu, questionando sua influência dentro da estrutura do futebol espanhol e levantando dúvidas sobre sua relação com as escalas de arbitragem e a gestão da competição nacional, em um novo ataque do canal oficial do clube aos dirigentes do futebol da Espanha.

O programa "Hoy jugamos" abriu sua cobertura com comentários irônicos direcionados a Tebas, em referência a episódios anteriores. O apresentador afirmou: "Até agora, Javier Tebas ainda não renunciou por causa do que aconteceu no outro dia", antes de acrescentar que a não renúncia do presidente da liga, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Federação Espanhola de Futebol, era algo esperado.

Por sua vez, o comentarista Miguel Ángel endureceu o tom das críticas, ao considerar que a concentração de poder nas mãos de Tebas representa um perigo para o futebol espanhol. Ele disse que o presidente da liga acumula dois cargos e acrescentou que Tebas, em sua opinião, é quem realmente manda dentro da federação em assuntos relacionados a propostas e ao que acontece na instituição.

Negreira no centro do ataque da Real Madrid TV

O programa associou suas críticas a Tebas ao caso Negreira, que provocou ampla polêmica no futebol espanhol, recorrendo a declarações antigas do português José Mourinho, ex-técnico do Real Madrid, para dirigir críticas à situação atual.

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O comentarista afirmou: "Mourinho perguntava em coletivas de imprensa anteriores: 'Negreira não está mais lá, mas Tebas está na LaLiga, e Tebas está na federação'".

A partir dessa linha de raciocínio, o apresentador do programa levantou questionamentos sobre a possibilidade de haver uma ligação entre a influência de Tebas e as escalas de arbitragem, perguntando se isso poderia afetar a condução das partidas disputadas por Real Madrid e Barcelona.