Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP
Traduzido por

Nova e surpreendente decisão de Jesus, e a bola está no campo de Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
Portugal x Noruega
Noruega
Portugal
Dinamarca
Noruega

Portugal conseguirá acabar com a crise de Cristiano Ronaldo com o mínimo de prejuízos?

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, concordou em realizar uma reunião com Cristiano Ronaldo com o objetivo de conter a crise entre as duas partes, em um movimento que surgiu como resposta a uma mediação conduzida pela Federação Portuguesa de Futebol, que agora aguarda a posição do capitão da seleção quanto à participação nessas conversas.

Segundo o jornal português "A Bola", Jesus manifestou sua concordância em realizar uma reunião de emergência para reaproximar os pontos de vista com Ronaldo, em um momento em que os esforços para conter a divergência ainda dependem da resposta do capitão da seleção, em meio a tentativas de evitar um fim repentino de uma trajetória histórica que se estendeu por mais de duas décadas com a camisa de Portugal.

Esse movimento ocorre diante da ampliação dos desdobramentos da crise, que ultrapassou o ambiente da seleção e chegou à opinião pública, com o surgimento de faixas nas ruas de Lisboa que refletem o clima de revolta, além do clima tenso que acompanhou a chegada da delegação da seleção à cidade do Porto.

Apesar de Jesus manter sua decisão técnica de deixar Ronaldo, dono da camisa número 7, no banco de reservas durante o confronto contra a Dinamarca, o treinador português tem consciência da importância de conter a divergência e trabalhar para recuperar a estabilidade dentro da seleção o mais rápido possível, após o confronto contra a Noruega marcado para amanhã, domingo, no estádio "Dragão", pela Liga das Nações da Europa.

Enquanto a delegação de Portugal se concentra na preparação para a próxima partida no norte do país, as atenções se voltam para a capital espanhola, Madri, onde reside Ronaldo, que permaneceu em silêncio até agora, desde que deixou a concentração da seleção em Copenhague.

Com a concordância de Jesus quanto à reunião, a decisão está agora nas mãos de Ronaldo, que enfrenta a escolha de responder às tentativas de diálogo em busca de um acordo que ponha fim à divergência, ou de manter sua posição, o que pode ameaçar encerrar sua longa trajetória internacional em um clima que não condiz com sua estatura e com tudo o que ofereceu à seleção portuguesa ao longo de mais de 20 anos.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google