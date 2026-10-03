Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, concordou em realizar uma reunião com Cristiano Ronaldo com o objetivo de conter a crise entre as duas partes, em um movimento que surgiu como resposta a uma mediação conduzida pela Federação Portuguesa de Futebol, que agora aguarda a posição do capitão da seleção quanto à participação nessas conversas.

Segundo o jornal português "A Bola", Jesus manifestou sua concordância em realizar uma reunião de emergência para reaproximar os pontos de vista com Ronaldo, em um momento em que os esforços para conter a divergência ainda dependem da resposta do capitão da seleção, em meio a tentativas de evitar um fim repentino de uma trajetória histórica que se estendeu por mais de duas décadas com a camisa de Portugal.

Esse movimento ocorre diante da ampliação dos desdobramentos da crise, que ultrapassou o ambiente da seleção e chegou à opinião pública, com o surgimento de faixas nas ruas de Lisboa que refletem o clima de revolta, além do clima tenso que acompanhou a chegada da delegação da seleção à cidade do Porto.

Apesar de Jesus manter sua decisão técnica de deixar Ronaldo, dono da camisa número 7, no banco de reservas durante o confronto contra a Dinamarca, o treinador português tem consciência da importância de conter a divergência e trabalhar para recuperar a estabilidade dentro da seleção o mais rápido possível, após o confronto contra a Noruega marcado para amanhã, domingo, no estádio "Dragão", pela Liga das Nações da Europa.

Enquanto a delegação de Portugal se concentra na preparação para a próxima partida no norte do país, as atenções se voltam para a capital espanhola, Madri, onde reside Ronaldo, que permaneceu em silêncio até agora, desde que deixou a concentração da seleção em Copenhague.

Com a concordância de Jesus quanto à reunião, a decisão está agora nas mãos de Ronaldo, que enfrenta a escolha de responder às tentativas de diálogo em busca de um acordo que ponha fim à divergência, ou de manter sua posição, o que pode ameaçar encerrar sua longa trajetória internacional em um clima que não condiz com sua estatura e com tudo o que ofereceu à seleção portuguesa ao longo de mais de 20 anos.