Hansi Flick, técnico do Barcelona, admitiu em mais de uma ocasião que um dos maiores desafios enfrentados por qualquer treinador é lidar com o estado psicológico dos jogadores que recebem menos minutos do que desejam, e o meio-campo é o setor mais complexo da equipe nesse aspecto.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Flick enfrenta um dilema no meio-campo após o retorno de Frenkie de Jong aos seus planos, já que o treinador alemão conta atualmente com 8 jogadores disputando apenas 3 posições.

Rodri, De Jong, Bernal, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo e Fariñas disputam as três vagas do meio-campo.

O lado positivo para o treinador alemão é a capacidade de vários desses jogadores de atuarem em mais de uma posição, pois já atuaram também no setor ofensivo em algumas partidas.

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No momento, parece que Flick definiu suas escolhas para o meio-campo ideal nos jogos mais difíceis, com Rodri, Pedri e Fermín López à frente dos demais concorrentes, mantendo Dani Olmo no radar, após ter entrado em uma disputa muito acirrada com Fermín.

Flick também tenta evitar que se consolide a impressão de que é difícil Olmo e Fermín atuarem juntos na escalação titular, e por isso colocou os dois jogadores em campo contra o Galatasaray.

Dani Olmo atuou na posição de falso nove e provou mais uma vez sua grande capacidade de criar oportunidades e facilitar o trabalho dos companheiros, mas continua sem conseguir balançar as redes, já que seu último gol remonta ao mês de março.

Será necessário acompanhar o papel que Flick reservará a Olmo diante do Real Betis, ainda que os indícios apontem para o jogador começando a partida no banco de reservas.

Quanto a De Jong, é certo que começará a partida como reserva, após voltar à lista do time depois de participar normalmente dos treinos coletivos nos últimos dias.

A posição de De Jong

Flick admitiu ontem que testou De Jong na posição de zagueiro central em alguns treinos realizados no formato cinco contra cinco, mas é difícil imaginar que essa opção se transforme em uma tendência na qual o treinador se baseie a médio ou longo prazo.

O próprio jogador afirmou em mais de uma ocasião que não se sente especialmente confortável nessa posição, apontando que atuar como zagueiro central foi apenas uma solução emergencial durante seu período no Ajax.

A presença de Rodri na equipe contribuiu para mudar a posição de De Jong dentro do Barcelona, depois de o jogador ter sido peça fundamental nas escalações de todos os treinadores que comandaram o time. Agora, ele terá de encarar a nova situação e tentar recuperar seu espaço, apesar da dificuldade da concorrência.



